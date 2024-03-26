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Замирбек Базарбеков встретился с экспертами Китайской Народной Республики

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Сегодня, 26 марта 2024 года, состоялась встреча руководства Верховного суда Кыргызской Республики с группой экспертов Китайской Народной Республики, которая проведет анализ текущего состояния информационных систем судебных органов и определения перечня необходимого оборудования.

С кыргызской стороны во встрече приняли участие: заместители председателя – Нурлан Мусаев, Шералы Камчыбеков и Нургуль Бакирова, а также руководитель Аппарата Эркинбек Мамыров. С китайской стороны присутствовали: главный инженер Центра обслуживания информационных технологий Верховного народного суда КНР – Шан Чэнлин, начальник отдела информационных технологий Высшего народного суда провинции Ляонин – Ли Гуосинь, сотрудник отдела информационной безопасности Центра обслуживания информационных технологий Верховного народного суда КНР – Хоу Ифань, официальный представитель отдела инфраструктуры информационных технологий Центра обслуживания информационных технологий Верховного народного суда КНР – Ли Фэнься и сотрудник отдела планирования и управления Центра обслуживания информационных технологий Верховного народного суда КНР – Юань Линь.

"Для нас вопрос цифровизации судебной системы имеет большую важность, так как в настоящее время идет активная работа по созданию необходимой инфраструктуры и разработке информационных систем, направленных на повышение открытости, доступности и эффективности нашей системы правосудия.

Мы благодарны Верховному народному суду Китайской Народной Республики за готовность оказать техническую поддержку судебной системе Кыргызстана. Ведь, как известно, Китай достиг высоких результатов в цифровизации, которая является образцом последних достижений в области разработки и внедрения современных цифровых решений в судебной инфраструктуре. Надо сказать, эти результаты вызывают наше подлинное восхищение. Поэтому выражаем искреннюю надежду, что с помощью поддержки и содействия китайской стороны в цифровой трансформации судебной системы Кыргызстана мы также сможем достигнуть перехода к качественному цифровому формату и электронному судопроизводству", - сказал председатель Верховного суда Кыргызской Республики Замирбек Базарбеков.

Отмечаем, что в октябре 2023 года кыргызская делегация во главе с Замирбеком Базарбековым была приглашена для участия в Международном форуме по судебному сотрудничеству "Морской шелковый путь", организованном Верховным народным судом Китайской Народной Республики. В рамках визита была проведана двусторонняя встреча с председателем Верховного народного суда Китайской Народной Республики Чжан Цзюнем, в ходе которой была достигнута договоренность о поддержке судебной системы Кыргызской Республики в вопросах цифровой трансформации.

Напомним, что председателем Верховного суда Кыргызской Республики было принято решение о цифровой трансформации судебной системы, включая оптимизацию внутренних бизнес-процессов и полный переход к цифровому формату для предоставления услуг и сервисов. Для достижения этой цели была создана стратегическая группа по цифровому развитию, которая занимается стратегическим управлением и координацией цифровых инициатив. Создание безопасной и устойчивой цифровой инфраструктуры является ключевой задачей для обеспечения успешной реализации реформ.


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URL: https://www.vb.kg/436068
Теги:
Верховный суд, Китай, Кыргызстан
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