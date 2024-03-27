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В ГКНБ подтвердили задержание Райымбека Матраимова и его братьев

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- Бакыт Басарбек
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В ГКНБ КР подтвердили задержание экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова и его братьев.

По данным ведомства, 25 марта 2024 года ГКНБ КР во взаимодействии с соответствующими спецслужбами на территории Республики Азербайджан задержан экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы КР Матраимов Райымбек Ысмайылович, который был доставлен на территорию Кыргызской Республики.

Также, вместе с ним задержаны и доставлены на территорию Кыргызской Республики его братья: Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимов.

Следует отметить, что Райымбек Матраимов имел близкую связь с ликвидированным т.н. "вором в законе" Камчы Асанбеком (Кольбаев) и создал преступную группу из числа работников таможенной службы и государственных деятелей.

В частности, Райымбек Матраимов проходит по уголовным делам по признакам преступлений ст. 169 (Незаконное лишение свободы) и ст. 222 (Легализация (отмывание) преступных доходов).

В настоящее время в рамках материалов уголовного дела продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/436073
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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