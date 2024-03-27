Глава НАИ Талантбек Иманов встретился с делегацией АО "Газпромбанк"

Директор Национального агентство по инвестициям Талантбек Иманов встретился с делегацией АО "Газпромбанк". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Темой встречи стала реализация инфраструктурных проектов в сфере государственно-частного партнёрства. Обсудили перспективы сотрудничества между государственными и частными структурами.

АО "Газпромбанк", являющийся крупным участником сектора государственно-частного партнёрства в России, представил свой богатый опыт и практические знания в данной области.

Я убежден в том, что данная встреча станет отправной точкой для развития новых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту Кыргызской Республики", - написал Иманов.