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Глава НАИ Талантбек Иманов встретился с делегацией АО "Газпромбанк"

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Директор Национального агентство по инвестициям Талантбек Иманов встретился с делегацией АО "Газпромбанк". Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

"Темой встречи стала реализация инфраструктурных проектов в сфере государственно-частного партнёрства. Обсудили перспективы сотрудничества между государственными и частными структурами.

АО "Газпромбанк", являющийся крупным участником сектора государственно-частного партнёрства в России, представил свой богатый опыт и практические знания в данной области.

Я убежден в том, что данная встреча станет отправной точкой для развития новых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту Кыргызской Республики", - написал Иманов.


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URL: https://www.vb.kg/436074
Теги:
Газпром, инвестиции, Россия, Кыргызстан
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