Удар тигра по последнему мафиози

Последний или не последний кыргызский мафиози Райым Матраимов – покажет время. Но то, что охота генерала Ташиева на одного из крупнейших финансово-криминальных лидеров, считавшегося непотопляемым, завершилась успехом, – это факт.

Камчыбек Ташиев и сам является объектом охоты для разных криминальных группировок. Которые, видимо, никогда не охотились на тигра и не в курсе, что такие забавы обычно очень плохо кончаются. Плохо – для охотников. К которым тигр заходит с тыла и совершает решающий бросок.

Райым – фигура в Кыргызстане заметная. Поистине легендарная. Как говорил в свое время политолог Алмазбек Акматалиев, Райымбек Матраимов поднимался по карьерной лестнице и, как перчатки, менял должности во время президентства Атамбаева: "Когда говорим о Матраимове, мы не должны забывать о том, кто его поднял до кресла заместителя председателя Государственной таможенной службы. В его приходе на руководящую должность есть вклад Алмазбека Атамбаева".

Потом сам же Атамбаев признавал, что его протеже разбогател за счет коррупции на таможне… Несмотря на то, что сам фактически создал условия для его незаконного обогащения.

Ничего не мог (точнее – не хотел) поделать с Райымом-Миллионом и последователь Атамбаева – Сооронбай Жээнбеков. Его фраза "дайте факты" не менее легендарна, чем личность самого Райыма.

Единственная власть, которой хватило сил и политической воли, чтобы с ним справиться, - власть нынешняя. Жапаров и Ташиев.

Аресту Матраимова предшествовало разное. Некий гражданский активист (самое модное "звание" в Кыргызстане), а по сути – обыкновенный аферист и мошенник Мелис Аспеков пустил слух, что Райым в 2020 году проспонсировал выборную кампанию Садыра Жапарова, подтвердив свое прозвище и дав будущему президенту три миллиона долларов. Учитывая прежние "заслуги" находящегося за решеткой Аспекова, среди которых – развод на деньги крупных бизнесменов и вымогательство, - нетрудно догадаться, что и в этом случае он, мягко говоря, лжет. На чистую воду фантазера Аспекова вывел руководитель службы информационной политики администрации президента Дайырбек Орунбеков, перечислив в ответном письме все его темные дела и делишки.

Так что арест Матраимова – не месть спонсируемого, не желание таким образом заткнуть ему рот, чтобы невзначай не проболтался о том, как "купил" политика Жапарова. Это вполне логичный ташиевский ход в той войне, которую он объявил высокопоставленному и всемогущему криминалу.

Именно Ташиев первым назвал Матраимова мафиози. Не требовал "фактов", а принародно пообещал, что "отныне в стране не будет мафии Кольбаева и Матраимова. Клан Райыма Матраимова и его накопленные преступным путем богатства не должны препятствовать росту и развитию государства или влиять на нашу внутреннюю политику".

Осенью прошлого года Ташиев еще допускал, что Райым может спокойно жить в стране. Жить скромно, ездить на маленьком автомобильчике… Позже оказалось, что скромно и тихо гражданин Миллион жить не намерен.

О своих встречах с Матраимовым рассказывал Садыр Жапаров: "В первый раз я принимал его вместе с вором в законе Камчы Кольбаевым. На этой встрече присутствовал и Камчыбек Кыдыршаевич. Я тогда предупредил: забудьте старые времена, перестаньте грабить народ. Перестаньте убивать друг друга в криминальных кругах. Живите мирно по законам Кыргызской Республики. Но, к сожалению, они не перестали грабить народ". Встретившись с Матраимовым второй раз, президент просил его о том же самом: занимайся своим делом, не связывайся с криминалом…

И опять мимо.

Ходили упорные слухи о том, что Матраимов финансировал митинги так называемых кемпирабадцев. Это вполне может быть правдой, однако, по словам президента, спецслужбы такой информацией не располагают. Но последние события почти не оставляют сомнений: не желающий жить спокойно экс-таможенник готовил госпереворот. Иначе как объяснить его связь с азербайджанскими киллерами, заявившимися в Кыргызстан с целью физического устранения первых лиц государства?

Это уже не коррупция и не незаконное обогащение. Это посерьезнее будет.

Тигр-Ташиев ловко переиграл незадачливого охотника и загнал его туда, где ему, охотнику, самое место. В клетку.

Последнее время Камчыбек Кыдыршаевич приятно удивляет и другими своими поступками.

Сейчас все чаще вспоминают Сталина. Вождь был многогранен и многолик, вникал в разные сферы жизни. К нему по самым разным вопросам обращались чиновники, военные… В том числе и спортсмены: советский спорт Иосиф Виссарионович тоже контролировал. Особенно футбол. Именно при Сталине футбол в СССР поднялся на международный уровень. Руководитель страны считал футбол делом государственной важности и способом обеспечить национальную безопасность…

Вам это ничего и никого не напоминает? Генералу Ташиеву пишут, он держит руку на пульсе всей общественно-политической жизни. И контролирует футбол, будучи назначен недавно президентом Кыргызского футбольного союза. "Кыргызстан станет футбольной страной, - пообещал он сразу после своего назначения. И обещание пока держит. Аккурат к Ноорузу сборная Кыргызстана по футболу сделала подарок болельщикам, выиграв матч отбора на чемпионат мира-2026 и победив команду из Китая.