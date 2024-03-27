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Акылбек Жапаров обсудил с замглавы АО "Газпромбанк" совместные проекты

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров принял делегацию АО "Газпромбанк" во главе с заместителем Председателя Правления Алексеем Матвеевым. Об этом сообщает пресс-служба

В ходе встречи глава кабинета министров выразил соболезнования российской делегации в связи с трагедией, произошедшей 22 марта и повлекшей многочисленные человеческие жертвы в "Крокус Сити Холле".

Стороны обсудили вопросы финансирования инфраструктурных проектов республики в сфере энергетики, дорожного строительства, государственных закупок, банковского сопровождения, лизинговых услуг и государственно-частного партнерства.

Председатель кабмина отметил, что данная встреча даст дополнительный импульс для дальнейшего эффективного взаимодействия между Кыргызской Республикой и "Газпромбанком" и выразил готовность внедрения других инструментов во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь заместитель Председателя Правления Алексей Матвеев рассказал о ходе реализации совместных проектов, особое внимание обратив на кейсы в сфере банковского сопровождения и предоставления лизинговых услуг.


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URL: https://www.vb.kg/436080
Теги:
Акылбек Жапаров, Газпром, Кыргызстан
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