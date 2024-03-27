Погода
$ 89.65 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

Задержание главы ДРПВВ: ГКНБ вернуло государству 1,5 млн долларов

226  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госкомитетом национальной безопасности КР завершена процедура возврата 1 миллиона 498 тысяч 200 долларов США, ранее выведенных в иностранный банк при участии должностных лиц Департамента водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР, что создало угрозу срыва реализации проекта по строительству канализационно-очистного сооружения в Караколе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщалось, 04 марта 2024 года органами ГКНБ по подозрению в причастности к выводу указанных денежных средств в позднее обанкротившийся иностранный банк был задержан начальник Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Х.Ш.К..

В результате реализованных следственно-оперативных мероприятий, заемные средства Азиатского банка развития полностью возвращены в проект и будут направлены на строительство канализационно-очистного сооружения в Караколе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436081
Теги:
ГКНБ, задержание, Каракол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  