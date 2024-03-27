Задержание главы ДРПВВ: ГКНБ вернуло государству 1,5 млн долларов

Госкомитетом национальной безопасности КР завершена процедура возврата 1 миллиона 498 тысяч 200 долларов США, ранее выведенных в иностранный банк при участии должностных лиц Департамента водоснабжения и водоотведения при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров КР, что создало угрозу срыва реализации проекта по строительству канализационно-очистного сооружения в Караколе Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщалось, 04 марта 2024 года органами ГКНБ по подозрению в причастности к выводу указанных денежных средств в позднее обанкротившийся иностранный банк был задержан начальник Управления развития питьевого водоснабжения и водоотведения Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Х.Ш.К..

В результате реализованных следственно-оперативных мероприятий, заемные средства Азиатского банка развития полностью возвращены в проект и будут направлены на строительство канализационно-очистного сооружения в Караколе.