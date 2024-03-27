Погода
$ 89.65 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

Ozon запустил продажи товаров из Кыргызстана в Казахстане

109  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ozon запустил продажи товаров из Кыргызстана в Казахстане. На локальной витрине Ozon в Казахстане уже появились почти 50 тысяч товаров кыргызстанских продавцов в таких категориях как одежда и обувь, товары для строительства и ремонта, а также книги. С открытием нового логистического направления предприниматели смогут увеличить оборот на маркетплейсе за счет доступа к сотням тысяч новых покупателей из Казахстана.

Средний срок доставки товара от момента его отправки продавцом из Бишкека до получения покупателем в Алматы составит не больше 10 дней. Процесс отправки товаров ничем не отличается от привычной для кыргызстанских предпринимателей логистической схемы: передать товары для отправки в Казахстан можно в пункте приема заказов на территории рынка Дордой в Бишкеке, а также в сортировочном центре Ozon в столице Кыргызстана. Цена доставки товаров в Казахстан ниже, чем в Россию - 10 600 рублей за паллету и от 1760 до 132 рублей за коробку в зависимости от размера.

"Аудитория активных покупателей Ozon в Казахстане за последний год выросла в 6 раз. С запуском нового логистического потока мы не только расширим ассортимент казахстанской витрины маркетплейса, но и стимулируем продажи наших предпринимателей из Кыргызстана. Быстрая и удобная логистика между странами, а также привлекательный ассортимент позволят нашим продавцам найти свою аудиторию на быстрорастущем рынке Казахстана и нарастить оборот", - отметила Асель Тургунбекова, коммерческий директор Ozon в Кыргызстане.

Ozon Казахстан – мультикатегорийный маркетплейс со штаб-квартирой в Алмате. С 2021 года компания инвестирует в развитие инфраструктуры в Казахстане и входит в пятерку социально-значимых компаний сферы интернет-торговли в Республике. Число активных покупателей превысило 500 тысяч казахстанцев. Компания управляет шестью логистическими центрами в Республике, а также развивает самую большую в стране сеть пунктов выдачи заказов – их уже более 1300 по всему Казахстану. Покупатели также могут получить свой заказ в любом из более чем 2400 почтовых отделений "Казпочты" по всей стране или воспользоваться курьерской доставкой в Алматы, Астане и Караганде.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436085
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  