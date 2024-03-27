Ozon запустил продажи товаров из Кыргызстана в Казахстане. На локальной витрине Ozon в Казахстане уже появились почти 50 тысяч товаров кыргызстанских продавцов в таких категориях как одежда и обувь, товары для строительства и ремонта, а также книги. С открытием нового логистического направления предприниматели смогут увеличить оборот на маркетплейсе за счет доступа к сотням тысяч новых покупателей из Казахстана.

Средний срок доставки товара от момента его отправки продавцом из Бишкека до получения покупателем в Алматы составит не больше 10 дней. Процесс отправки товаров ничем не отличается от привычной для кыргызстанских предпринимателей логистической схемы: передать товары для отправки в Казахстан можно в пункте приема заказов на территории рынка Дордой в Бишкеке, а также в сортировочном центре Ozon в столице Кыргызстана. Цена доставки товаров в Казахстан ниже, чем в Россию - 10 600 рублей за паллету и от 1760 до 132 рублей за коробку в зависимости от размера.

"Аудитория активных покупателей Ozon в Казахстане за последний год выросла в 6 раз. С запуском нового логистического потока мы не только расширим ассортимент казахстанской витрины маркетплейса, но и стимулируем продажи наших предпринимателей из Кыргызстана. Быстрая и удобная логистика между странами, а также привлекательный ассортимент позволят нашим продавцам найти свою аудиторию на быстрорастущем рынке Казахстана и нарастить оборот", - отметила Асель Тургунбекова, коммерческий директор Ozon в Кыргызстане.

Ozon Казахстан – мультикатегорийный маркетплейс со штаб-квартирой в Алмате. С 2021 года компания инвестирует в развитие инфраструктуры в Казахстане и входит в пятерку социально-значимых компаний сферы интернет-торговли в Республике. Число активных покупателей превысило 500 тысяч казахстанцев. Компания управляет шестью логистическими центрами в Республике, а также развивает самую большую в стране сеть пунктов выдачи заказов – их уже более 1300 по всему Казахстану. Покупатели также могут получить свой заказ в любом из более чем 2400 почтовых отделений "Казпочты" по всей стране или воспользоваться курьерской доставкой в Алматы, Астане и Караганде.