В озеро Иссык-Куль выпустили молодь форели и сиги

Госпредприятие "Тонский рыборазводный завод" Департамента рыбного хозяйства провел мероприятия по зарыблению рыболовных участков озера Иссык-Куль, сообщает Минсельхоз.

Всего выпущено 445 тыс. штук подращенной до жизнестойкого состояния молоди иссык-кульской форели гегаркуни и 5 млн 750 тыс. штук молоди сиги-лудоги.

Зарыбление проводилось при участии представителей департамента, института биологии НАН КР, ГП "Тонский рыборазводный завод", районной администрации, территориальной инспекции по экологической и технической безопасности и других заинтересованных лиц.

Эти работы проводятся в течение трех лет с целью сохранения рыбы и увеличения ее численности.

Департамент рыбного хозяйства по согласованию с лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии НАН КР ежегодно утверждает прогноз-задание по искусственному воспроизводству заводским методом рыбных запасов в государственных рыбохозяйственных водоемах Кыргызстана.

На инкубацию в ГП "Тонский рыборазводный завод" было заложено оплодотворенной икры: 19,85 млн штук икры сиги-лудоги и 720 тыс. штук икры иссык-кульской форели гегаркуни. Инкубация икры длится 100-130 дней. Выклюнувшие личинки рыб подращиваются до жизнестойкой стадии.

Источник: Кабар