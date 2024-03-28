Погода
$ 89.55 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

В озеро Иссык-Куль выпустили молодь форели и сиги

299  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госпредприятие "Тонский рыборазводный завод" Департамента рыбного хозяйства провел мероприятия по зарыблению рыболовных участков озера Иссык-Куль, сообщает Минсельхоз.

Всего выпущено 445 тыс. штук подращенной до жизнестойкого состояния молоди иссык-кульской форели гегаркуни и 5 млн 750 тыс. штук молоди сиги-лудоги.

Зарыбление проводилось при участии представителей департамента, института биологии НАН КР, ГП "Тонский рыборазводный завод", районной администрации, территориальной инспекции по экологической и технической безопасности и других заинтересованных лиц.

Эти работы проводятся в течение трех лет с целью сохранения рыбы и увеличения ее численности.

Департамент рыбного хозяйства по согласованию с лабораторией ихтиологии и гидробиологии Института биологии НАН КР ежегодно утверждает прогноз-задание по искусственному воспроизводству заводским методом рыбных запасов в государственных рыбохозяйственных водоемах Кыргызстана.

На инкубацию в ГП "Тонский рыборазводный завод" было заложено оплодотворенной икры: 19,85 млн штук икры сиги-лудоги и 720 тыс. штук икры иссык-кульской форели гегаркуни. Инкубация икры длится 100-130 дней. Выклюнувшие личинки рыб подращиваются до жизнестойкой стадии.

Источник: Кабар


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436087
Теги:
рыбное хозяйство, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  