Сбил девочку и сбежал: Суд прекратил дело в отношении экс-главы ОВД Балыкчы

Балыкчинский городской суд прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего начальника ОВД города Балыкчы Бектура Осмонбаева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон, поскольку имеется соглашение о примирении и ходатайство потерпевшей стороны о прекращении уголовного дела в связи с отказом от поддержания частно-публичного обвинения.

Органами следствия О.Б.К. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 144 и ч.2 ст.312 УК КР, которые в соответствии с п.2 ч.2 ст.19 УК КР относятся к категории менее тяжких преступлений. В соответствии со статьей 359 УПК КР мера пресечения в отношении О.Б.К. изменена на подписку о невыезде".

Напомним, в январе этого года начальник ОВД города Балыкчы Бектур Осмонбаев был задержан по обвинению в автонаезде на несовершеннолетнюю А.Ф.. После наезда на девочку глава ОВД скрылся с места происшествия.