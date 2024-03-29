Посол Аманбаев ведет переговоры о высокоскоростном интернете для граждан КР

Посол Кыргызской Республики в США и Канаде Бактыбек Аманбаев встретился с директором по глобальному лицензированию и активации американской компании "Space X" госпожой Ребеккой Хантер.

Как сообщает пресс-служба МИД КР, на встрече обсуждался вопрос обеспечения кыргызстанцев высокоскоростным интернетом из космоса. Двусторонние переговоры с американской компанией начались два года назад. В ходе встречи г-жа Р. Хантер предоставила информацию о проделанной на данный момент работе. После этого он проинформировал о проблемах, возникших в ходе реализации проекта, и представил свои предложения по их решению. Б.Аманбаев, в свою очередь, с удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество между Посольством и компанией "Space X", пообещал работать вместе и в дальнейшем и вместе стараться достичь поставленной цели. Стороны также договорились дополнительно обсудить вопросы, с которыми столкнулся компания Space X при реализации проекта.

Starlink - американская аэрокосмическая компания SpaceX, которая обеспечивает высокоскоростной интернет через спутник более чем в 90 странах мира.