Парадзюдаисты из КР примут участие в международных соревнованиях в Турции

Сборная Кыргызстана по парадзюдо примет участие в международных соревнованиях Мирового Гран-при-2024 в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, соревнования пройдут с 29 марта по 2 апреля.
В составе команды:
Фердауза Убакирова
Темирдан Абдикеримов
Алихан Джумагулов
Маматибрагим Суранов.
Тренерский штаб включает:
Главного тренера Канатбека Имянова,
Старшего сопровождающего тренера Байбола Саламат уулу,
Сопровождающего тренера Айзаду Жээналиеву.