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Парадзюдаисты из КР примут участие в международных соревнованиях в Турции

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- Назгуль Абдыразакова
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Сборная Кыргызстана по парадзюдо примет участие в международных соревнованиях Мирового Гран-при-2024 в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, соревнования пройдут с 29 марта по 2 апреля.

В составе команды:

Фердауза Убакирова

Темирдан Абдикеримов

Алихан Джумагулов

Маматибрагим Суранов.

Тренерский штаб включает:

Главного тренера Канатбека Имянова,

Старшего сопровождающего тренера Байбола Саламат уулу,

Сопровождающего тренера Айзаду Жээналиеву.


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URL: https://www.vb.kg/436097
Теги:
дзюдо, Турция, Кыргызстан, Соревнования
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