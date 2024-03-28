Парадзюдаисты из КР примут участие в международных соревнованиях в Турции

Сборная Кыргызстана по парадзюдо примет участие в международных соревнованиях Мирового Гран-при-2024 в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта. По ее данным, соревнования пройдут с 29 марта по 2 апреля.

В составе команды:

Фердауза Убакирова

Темирдан Абдикеримов

Алихан Джумагулов

Маматибрагим Суранов.

Тренерский штаб включает:

Главного тренера Канатбека Имянова,

Старшего сопровождающего тренера Байбола Саламат уулу,

Сопровождающего тренера Айзаду Жээналиеву.