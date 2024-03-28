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Кыргызстанский боксер завоевал серебро на международном турнире

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- Назгуль Абдыразакова
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Член сборной КР по боксу Санжай Сейдакматов завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях "Великий шелковый путь" прошедших в Баку (Азербайджан). Об этом сообщает пресс-служба Департамента физической культуры и спорта.

По ее данным, спортсмен стартовал с этапа 1/4 финала в весе до 57 кг. В первом раунде он нокаутировал Мухаммадали Гасанова из Таджикистана, а в 1/2 финала смог закрепить за собой 3-е место, проиграв 2:3 бойцу спортсмену из Узбекистана. Напомним, международный турнир, начавшийся 24 марта в столице Азербайджана Баку, завершится 29 марта. В соревнованиях принимают участие 120 спортсменов из 11 стран (Кыргызстан, Азербайджан, Узбекистан, Россия, Польша, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Италия, Пакистан и Венгрия). От Кыргызстана выступали 5 боксеров


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URL: https://www.vb.kg/436101
Теги:
Азербайджан, бокс, Кыргызстан, Соревнования
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