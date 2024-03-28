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В Бишкеке задержан серийный карманник

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В Бишкеке задержан серийный карманник. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

По ее данным, 25 февраля в милицию обратился гражданин Б.Ч. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в указанный день, находясь в салоне одного из маршрутных такси на пересечении улиц Советская и Киевская, тайно из кармана куртки похитили мобильный телефон марки "IphoneXR" стоимостью 62 тысячи сомов. После чего скрылись в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственных, оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин О.Б. 2001 года рождения, ранее неоднократно судимый за совершение аналогичных фактов преступлений, который был водворен в ИВС.

В настоящее время установлена их причастность в совершении других аналогичных фактов преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/436103
Теги:
задержание, кража, Бишкек
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