Погода
$ 89.57 - 89.87
€ 96.62 - 97.63

Год казахстанского туризма в Китае объявлен в Пекине

253  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 28 марта, в Пекине стартовал Год казахстанского туризма в Китае. В рамках открытия Года в столице КНР запланирован ряд мероприятий с участием представителей Казахстана и Китая, передает СМИ.

Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций, на котором приветственное слово произнес министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. Он подчеркнул, что Год туризма Казахстана в Китае является важным событием, способствующим укреплению дружественных отношений между странами.

Представитель национальной компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов поделился концепцией Еco-Ethnic-Entertainment-Events, предлагая широкий спектр туристических направлений, таких как экотуризм, этнотуризм, развлечения и другие мероприятия.

Форум состоял из двух панельных сессий, где обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и инвестиционные возможности в туристическом бизнесе.

Завершившийся форум стал площадкой для подписания меморандумов между казахстанскими и китайскими сторонами.

Завтра, 29 марта, планируется официальная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае с этноаулом и культурной программой, гала-концертом с участием казахстанских артистов.

Сегодня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай.

Токаев перечислил проблемы мировой экономики на азиатском форуме.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436111
Теги:
Казахстан, Китай, туризм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  