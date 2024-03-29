Год казахстанского туризма в Китае объявлен в Пекине

Сегодня, 28 марта, в Пекине стартовал Год казахстанского туризма в Китае. В рамках открытия Года в столице КНР запланирован ряд мероприятий с участием представителей Казахстана и Китая, передает СМИ.

Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций, на котором приветственное слово произнес министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев. Он подчеркнул, что Год туризма Казахстана в Китае является важным событием, способствующим укреплению дружественных отношений между странами.

Представитель национальной компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов поделился концепцией Еco-Ethnic-Entertainment-Events, предлагая широкий спектр туристических направлений, таких как экотуризм, этнотуризм, развлечения и другие мероприятия.

Форум состоял из двух панельных сессий, где обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и инвестиционные возможности в туристическом бизнесе.

Завершившийся форум стал площадкой для подписания меморандумов между казахстанскими и китайскими сторонами.

Завтра, 29 марта, планируется официальная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае с этноаулом и культурной программой, гала-концертом с участием казахстанских артистов.

Сегодня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай.

Токаев перечислил проблемы мировой экономики на азиатском форуме.