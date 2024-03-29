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NYT: США утаили от России часть информации об угрозе теракта в "Крокусе"

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Американские спецслужбы не передали российским коллегам всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус Сити Холле", боясь раскрыть источники, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности.

"Враждебные отношения Москвы и Вашингтона не позволили американским чиновникам передать информацию о плане (террористов. - Прим. ред.) сверх необходимой из опасений, что российские власти могут узнать об их источниках разведданных или методах", - говорится в статье.

Как заявлял директор ФСБ Александр Бортников, Вашингтон передавал информацию о подготовке теракта в России в начале марта, но она носила общий характер. Он отметил, что подобные данные из США не всегда бывают конкретными.

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/436114
Теги:
США, Москва, теракт
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