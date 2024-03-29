ГНС за два месяца собрала 2 млрд 172,8 млн сомов налогов

Государственная налоговая служба за январь-февраль собрала 2 млрд 172,8 млн сомов налогов по упрощенной системе налогообложения на основе единого налога. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года собрано больше на 1 млрд 267,8 млн сомов.

Также выросло количество налогоплательщиков, применяющих данную систему налогообложения. Так, на 1 марта 2024 года плательщиками единого налога являются 174 тыс. 447 налогоплательщиков, что по сравнению с прошлым годом больше на 80 тыс. 841 субъект.

Напомним, индивидуальные предприниматели, занимающиеся реализацией товаров, работ и услуг населению, с 2022 года могут уплачивать налоги по ставке 0%. Они также освобождены от представления отчетов по единому налогу с 2022 года.

Отметим, данные ставки применяются если индивидуальный предприниматель вновь зарегистрировался или перешел с иного налогового режима на упрощенную систему налогообложения в указанные периоды. При этом он обязательно должен применять ККМ, а размер выручки не должен превышать 15 млн сомов за последние 12 месяцев.

Для субъектов швейного производства, осуществляющих деятельность на основе единого налога, предусмотрена сниженная ставка в размере 0,25% от выручки в течение 5 лет сроком до 1 января 2027 года. Кроме этого, у субъектов швейного производства нет ограничений по объемам выручки для осуществления деятельности в данной системе.

Отметим, единый налог заменяет три вида налога (налог на прибыль, налог с продаж и НДС на облагаемые поставки) и является отличной альтернативой для устаревшей патентной системы налогообложения, что позволяет малому и среднему бизнесу легализовать свои доходы, по которым уплачены соответствующие налоги.

С 1 июля для торговой деятельности отменяется патент. Субъекты торговой деятельности в качестве альтернативы могут выбрать упрощенную систему налогообложения на основе единого налога.