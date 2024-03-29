В Оше проходят семинары по искусственному осеменению животных

Департаментом племенного животноводства, пастбищ и кормов при министерстве водного, сельского хозяйства с участием специалистов при финансировании проекта USAID "Агросоода" 26-28 марта 2024 года в городе Ош проводятся обучающие семинары на тему "Повышение квалификации техников и осеменаторов по искусственному осеменению животных".

По данным пресс-службы Минводсельхоза, в обучении принимают участие и повысят свои знания 55 специалистов по искусственному осеменению (в т.ч. 30 чел.- по крупному рогатому скоту, 25 чел.- по мелкому рогатому скоту) из Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей.

В рамках вышеуказанных тренингов предусмотрены выдача сертификатов соответствия и обеспечение их соответствующим оборудованием и инструментами. На следующем этапе специалисты вышеуказанных регионов будут обучены на бонитерских курсах.

Подобные профессиональные обучения будет продолжены и в других регионах.