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В Оше проходят семинары по искусственному осеменению животных

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- Светлана Лаптева
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Департаментом племенного животноводства, пастбищ и кормов при министерстве водного, сельского хозяйства с участием специалистов при финансировании проекта USAID "Агросоода" 26-28 марта 2024 года в городе Ош проводятся обучающие семинары на тему "Повышение квалификации техников и осеменаторов по искусственному осеменению животных".

По данным пресс-службы Минводсельхоза, в обучении принимают участие и повысят свои знания 55 специалистов по искусственному осеменению (в т.ч. 30 чел.- по крупному рогатому скоту, 25 чел.- по мелкому рогатому скоту) из Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей.

В рамках вышеуказанных тренингов предусмотрены выдача сертификатов соответствия и обеспечение их соответствующим оборудованием и инструментами. На следующем этапе специалисты вышеуказанных регионов будут обучены на бонитерских курсах.

Подобные профессиональные обучения будет продолжены и в других регионах.


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URL: https://www.vb.kg/436117
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