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В Бишкеке и Чуйской области из-за сильного ветра пострадали 24 человека

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Число пострадавших из-за сильного ветра в Бишкеке и Чуйской области составило 24 человека. Об этом агентству "Кабар" сообщил главный специалист сектора Гражданской защиты Минздрава Кубаныч Калмаматов.

По его словам, в больницы обратились 24 пациента, из них госпитализированы 4, остальные обслужены амбулаторно.

"У одной пострадавшей состояние средней тяжести, у остальных состояние оценивается как удовлетворительное. В основном у пострадавших ссадины, порезы и травмы головы, у одного перелом бедра", - проинформировал он.

Добавим, 28 марта примерно в 16.20 в Бишкеке и Чуйской области начался сильный ветер, скорость которого достигала 18-28 метров в секунду. Был объявлен режим ЧС.


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URL: https://www.vb.kg/436119
Теги:
погода, Бишкек, пострадавшие
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