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В Кыргызстане официально началось открытие краткосрочных детских садов

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В Московском районе Чуйской области на базе средней общеобразовательной школы "Спартак" торжественно открылся первый из 560 планируемых детских садов кратковременного пребывания (3-часовые) по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, в мероприятии приняли участие аким района, специалисты районного отдела образования, айыл окмоту и представители местного сообщества.

Сад рассчитан на работу с 50 детьми, которые будут посещать его в одну их двух смен, утреннюю или дневную. Необходимые условия для сада созданы благодаря проекту "Образование для будущего", реализуемому

Министерством образования и науки при поддержке Всемирного банка. По проекту заложены средства на ремонт помещений, замену окон и дверей, создание санитарно-гигиенических условий, а также на приобретение игрушек, мебели и развивающих инструментов для детей.

Всего в Московском районе будут действовать 16 таких детских садов, открытие остальных объектов запланировано на апрель.

В рамках проектов "Образование для будущего" и "Укрепление основ обучения" в Кыргызстане будут созданы 500 детских садов кратковременного пребывания и 60 центров развития, которые позволят

охватить дошкольным образованием около 40 тысяч детей в возрасте от 3до 6 лет.

Детский сад кратковременного пребывания предлагает программу на 3 часа, фокусируясь на развитии детей в соответствии с государственными стандартами, исключая время на сон и питание. Такой формат является

экономически выгодным и позволяет вдвое увеличить количество детей, охватываемых программами дошкольного развития за счет организации занятий в две смены.


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URL: https://www.vb.kg/436125
Теги:
дети, детский сад, образование, Кыргызстан, Открытие
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