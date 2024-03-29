ГКНБ за вымогательство с директоров школ задержана инспектор Счетной палаты

ГКНБ КР задержана государственный инспектор Счетной палаты КР М.Ф.К. за вымогательство у директоров школ и детских садов города Бишкек, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что государственный инспектор СП КР при проведении аудита Управления образования Октябрьского района мэрии Бишкека под предлогом указания в акте грубых финансовых нарушений, а также за не проведение дальнейшего аудита финансово-хозяйственной деятельности 22 общеобразовательных учреждений (19 школ и 3 центров детского творчества) за 2022 год, вымогала денежные средства у руководства Управления.

В свою очередь, руководство Управления образования Октябрьского района мэрии Бишкека в целях исполнения требований проверяющего, собрали по 25 тысяч сомов с каждого образовательного учреждения указанного района.

Следует отметить, что своими незаконными действиями государственный инспектор СП КР принудила руководителей образовательных учреждений к совершению противоправных действий путем сбора денежных средств различными способами (сбор у родителей под различными предлогами и т.д.).

В рамках досудебного производства по подозрению в совершении преступления предусмотренного ст. 343 ч.1 УК КР государственный инспектор СП КР М.Ф.К. в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса КР задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека.

Кроме того, ГКНБ КР проводится аналогичная работа по выявлению и документированию незаконных действий работников СП КР в ходе проверки других районных Управлений образования и образовательных учреждений Бишкека.