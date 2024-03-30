2 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

2 апреля будет прекращена подача питьевой воды в жилые массивы "Алты- Ордо", "Кара-Жыгач" и "Полицейский городок". Также в район отключения входят: ул. Достоевского, Анкара, Ауэзова и линия железной дороги. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, воды не будет с 9:00 часов до 19:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.