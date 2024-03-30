Погода
$ 89.42 - 89.87
€ 96.12 - 97.07

Бишкекчан оштрафовали на 45 500 сомов за сжигание мусора

162  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В период с 25 по 28 марта муниципальная инспекция мэрии города Бишкек выявила 4 случая сжигания мусора. Об Больше всего случаев выявлены в Первомайском районе.

Инспекторами приняты соответствующие меры. Так, в отношении индивидуального предпринимателя Р.Б.А составлен протокол по статье 115 части 3 Кодекса КР о правонарушениях. Мусор сжигали по бульвару М. Гвардия, 2. Сумма наложенного штрафа составила 23 000 сомов.

Горожанин К.М сжигал сухотравия по проспекту Дэн Сяопина, 409. Составлен протокол по статье 115 части 3 Кодекса КР о правонарушениях, сумма штрафа - 7500 сомов.

Аналогичное нарушение в Первомайском районе на пересечении улиц Профсоюзная/Кайназарова совершил гражданин Б.У.Г. Инспекторами составлен акт в отношении данного нарушителя. Сумма выписанного штрафа составила 7500 сомов.

Следующее нарушение выявлено в Свердловском районе по адресу Андижанская, 111, где гражданка А.К.Г. сжигала мусор на территории своего частного дома. Составлен протокол по статье 115 части 3 Кодекса КР о правонарушениях, выписан штраф в размере 7 500 сомов.

Напоминаем, что нарушители за выброс и сжигание мусора в неустановленных местах понесут юридическую ответственность согласно Кодексу КР о правонарушениях. Штраф для физических лиц составят 7 500 сомов, для юридических - 23 000 сомов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436135
Теги:
мусор, штраф, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  