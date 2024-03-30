Бишкекчан оштрафовали на 45 500 сомов за сжигание мусора

В период с 25 по 28 марта муниципальная инспекция мэрии города Бишкек выявила 4 случая сжигания мусора. Об Больше всего случаев выявлены в Первомайском районе.

Инспекторами приняты соответствующие меры. Так, в отношении индивидуального предпринимателя Р.Б.А составлен протокол по статье 115 части 3 Кодекса КР о правонарушениях. Мусор сжигали по бульвару М. Гвардия, 2. Сумма наложенного штрафа составила 23 000 сомов.

Горожанин К.М сжигал сухотравия по проспекту Дэн Сяопина, 409. Составлен протокол по статье 115 части 3 Кодекса КР о правонарушениях, сумма штрафа - 7500 сомов.

Аналогичное нарушение в Первомайском районе на пересечении улиц Профсоюзная/Кайназарова совершил гражданин Б.У.Г. Инспекторами составлен акт в отношении данного нарушителя. Сумма выписанного штрафа составила 7500 сомов.

Следующее нарушение выявлено в Свердловском районе по адресу Андижанская, 111, где гражданка А.К.Г. сжигала мусор на территории своего частного дома. Составлен протокол по статье 115 части 3 Кодекса КР о правонарушениях, выписан штраф в размере 7 500 сомов.

Напоминаем, что нарушители за выброс и сжигание мусора в неустановленных местах понесут юридическую ответственность согласно Кодексу КР о правонарушениях. Штраф для физических лиц составят 7 500 сомов, для юридических - 23 000 сомов