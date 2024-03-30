Глава кабмина Акылбек Жапаров провел лекции для студентов КГМА и КГТУ

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров провел лекции для студентов и преподавательского состава Кыргызской государственной медицинской академии им. И.Ахунбаева и Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в рамках гостевых лекций Глава Кабмина рассказал о проводимых реформах в стране в финансовом секторе, фискальной политике, в сферах энергетики, транспорта, строительства, здравоохранения и образования.

Кроме того, он представил информацию о реализации стратегических инфраструктурных проектов как строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и строительство Камбаратинской ГЭС-1.

В рамках мероприятия Акылбек Жапаров ответил на вопросы участников встречи, а также ознакомился с состоянием учебных лабораторий.