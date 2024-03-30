В Бишкеке на 6 улицах проведут капремонт дорог и появятся 3 новые трассы

В рамках улучшения дорожной инфраструктуры и решения заторов мэрия города Бишкек планирует провести капитальный ремонт на 6 основных улицах. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, также будут построены 3 моста и пробьют 3 новые трассы через железную дорогу.

Отметим, что одной из причин по которой улицы столицы находятся в аварийном состоянии, является то, что большинство дорог в городе построены 18-20 лет назад и эксплуатируются до настоящего времени. Срок службы асфальтированной дороги составляет 8-10 лет.

Например, улица Ж. Абдрахманова введена в эксплуатацию в 2002 году, а улица И. Ахунбаева и проспект Жибек-Жолу проложены в 2003 году. Все они использовались свыше 20 лет. Дополнительную нагрузку на инфраструктуру создает увеличение числа автомобилей на дорогах.

На сегодняшний день муниципалитетом планируется провести работы по реконструкции дорог на следующих улицах:

- от проспекта Манаса по проспекту Чуй до улицы Т.Айтматова;

- по улице Ж. Абдрахманова от проспекта Жибек-Жолу до улицы А. Масалиева;

- по улице И. Ахунбаева от проспекта Ч. Айтматова до улицы Ж. Пудовкина;

- по улице М. Горького от проспекта Манаса до улицы 7 Апреля;

- по улице Юнусалиева от улицы Сухэ-Батора до улицы Горького.

На участке проспекта Жибек-Жолу от улицы К. Датки до улицы Т. Молдо проведут капитальный ремонт расширение дороги.

Отметим, что тендер на реконструкцию уже объявлен.

Строительство новых мостов планируется провести на улице М. Ауэзова через канал ТЭЦ Бишкека, на проспекте Жибек-Жолу через реку Аламудун. Третий мост построят на улице Шукурова через Восточной Большой Чуйский канал до улицы Медерова. Проект соединит улицы И. Ахунбаева и Медерова.

Кроме того, в этом году в столице появятся три новые дороги, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек-Жолу. Они станут альтернативой трассам 7 Апреля, Ж. Абдрахманова и Ч. Айтматова. Так, планируется вывести улицы Ю.Фучика, А. Бакаева и А. Суюмбаева через железную дорогу к улице Льва Толстого.

Например, улицу Ю.Фучика продлят до улицы Льва Толстого. Улица Бакаева пройдет от улицы Льва Толстого вдоль берега реки Ала-Арча до улицы Боконбаева. Это уменьшит заторы на бульваре Молодой Гвардии и улице Асаналиева. Новая полоса отвода дороги будет проложена от улицы Медерова до улицы Кара-Дарыя, выходящей с улицы Льва Толстого. Данные улицы будут соединены с улицей А.Суюмбаева и отрезок станет альтернативой улицам 7 Апреля и Ж. Абдрахманова.