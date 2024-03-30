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"Садыра - в колонию, Райыма - в президенты"

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- Канат Кожоев
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Вполне возможно, что именно так представлял себе идеальное будущее для Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. И вполне вероятно, что готовил себе "достойного" преемника в лице Райымбека Матраимова.

Вспомним историю. "Мой младший брат 20-25 лет служит на таможне. Он всегда с достоинством исполняет свою работу. Он от простого инспектора дошел до заместителя председателя ГТС. Я считаю, что он очень хорошо поработал", - так в 2017 году комментировал снятие с должности Райымбека Матраимова его старший брат Искендер. В ту пору – депутат от фракции СДПК.

Удивительные дела до недавнего времени творились в Кыргызстане. Какого ни возьми криминального лидера (явного или скрытого) – почти со стопроцентной гарантией у него отыщется ближайший родственник-известный политик. Чаще всего – брат-депутат парламента. Чтобы далеко не ходить за примером, обратим внимание хотя бы на братьев Акматбаевых. Один, Рыспек, - кримавторитет; другой, Тынычбек, - депутат… Все смешалось, срослось, взаимно перетекло и проросло. Можно только догадываться, каких трудов стоит нынешним властям разделение этих "сиамских близнецов" в виде криминала и политики.

Семь лет назад тогдашний премьер-министр Сапар Исаков взял на себя невиданную и неслыханную смелость освободить от занимаемой должности Райыма-Миллиона. Сильно рисковал. За что потом жестоко поплатился. В 2019 году он сам оказался в СИЗО по уголовному делу о модернизации Бишкекской ТЭЦ. И, выступая в суде с последним словом, честно сказал, что он обо всем этом думает: его снятие с должности премьера и последующее задержание – месть президента Жээнбекова за то, что он, Сапар Исаков, очистил таможню от Матраимова. "Когда у Сооронбая Жээнбекова спрашивают о Райымбеке Матраимове, глава государства просит: "Дайте факты". А нас без фактов посадили в СИЗО и 10 месяцев держали, чтобы сфабриковать дело".

Откуда же у Сооронбая Шариповича такая любовь к Матраимову? На все вопросы на эту тему президент отвечал уклончиво. "Он работал, когда я работал. Он не был во власти. Когда я пришел, то его сняли, и это мне приписали. Потом он выиграл в судах свое восстановление на работе. И опять это приписывают мне. Семья работала от души на СДПК в 2011 году на выборах. И какие бы ни были выборы, то все они работали от души. Их трое братьев. Один из них был акимом в Ошской области".

О том, какие проблемы с красноречием у экс-президента Жээнбекова, все кыргызстанцы знают. И все же – что он имел в виду на этот раз? То, что все братья Матраимовы – молодцы и от души поддерживали на выборах и его, и Атамбаева? Что Райым – кошелек, который перешел из рук в руки – от Алмазбека к Сооронбаю? То, что один из них, аким в Ошской области, - его, Жээнбекова, земляк? К спонсорам и землякам Сооронбай Шарипович относился с большим пиететом. Рука у него не поднялась бы кого-то из них посадить. И с трудом верится, что суды по восстановлению на работе Матраимов выиграл без участия и прямого вмешательства явно покровительствовавшего ему президента.

На Райыма у Жээнбекова явно были большие планы. И в благодарность за спонсорство, и вообще…

А теперь вспомним и другой интересный момент. Сооронбая Жээнбекова на выборах в 2017 году активно поддержал и Камчыбек Ташиев. Поддержал отчасти потому, что, как он сам говорил, верил в Жээнбекова и в то, что "его лицо сияет открытостью". Но главным образом в надежде, что вновь избранный президент освободит его друга Садыра Жапарова, который к тому времени отправился отбывать одиннадцатилетний срок в исправительной колонии усиленного режима. Пока он сидел (по надуманному, как оказалось, обвинению), в его жизни и семье произошла череда трагических событий. И именно к милосердию Жээнбекова взывал Ташиев, прося его помиловать Садыра.

Невиновных, как известно, не милуют. Их просто с извинениями отпускают. Помиловать можно лишь того, что признал свою вину и искренне раскаялся. Но Камчыбек Ташиев пошел даже на просьбу о помиловании, хотя не сомневался в невиновности друга. Он вообще на многое готов был пойти ради дружбы… Готов и сейчас.

И очень ошибаются сегодня те, кто предрекает разлад между президентом и главой ГКНБ. Они слишком многое прошли вместе, Ташиев слишком многое поставил на Жапарова, чтобы вдруг взять и раздружиться. И на предательство он не способен.

А что же Жээнбеков? Он обещал. Давал надежду – и снова ее отнимал, подвергая заключенного еще более изощренной пытке. Теоретически – почему бы ему было не освободить Жапарова? Что ему мешало, что сдерживало? Почему он покровительствовал Матраимову и, мягко говоря, недолюбливал Жапарова? Почему, когда дело касалось Матраимова, то "дайте факты", а если речь о Жапарове – никаких фактов не надо, и так все ясно? Просто ли на принцип пошел Сооронбай, решил показать, кто в стране главный? Или нутром чувствовал, что за решеткой находится его потенциальный серьезный соперник и противник?

Не исключено, что при определенных обстоятельствах в Кыргызстане был бы сейчас другой президент. Эту должность Жээнбеков мог подарить в благодарность за "помощь и поддержку" Райымбеку Матраимову…

Так или иначе, выйдя из тюрьмы и став президентом, Садыр Жапаров оказался благороднее Сооронбая Жээнбекова. Никакой мести с его стороны не последовало. Более того – он публично, во всеуслышание простил и посадившего его Атамбаева, и морально издевавшегося на ним Жээнбекова.

Простил ли их народ – это другой вопрос.

В общем, привести к власти Райыма-Миллиона не удалось. Но и избавиться от его влияния на власть очень долго не удавалось. Слишком уж могущественным был клан Матраимовых/Кольбаевых. Народ видел все. Народ ждал, когда наконец призовут к "нормальному" ответу и тех, и других. Народ просил, требовал, "давал факты". Те, кто стоял у руля государства, обещали разобраться. Райыма периодически задерживали. Уже при нынешней власти. Проводили беседы. Штрафовали. Почему не сажали?

По разным причинам. Одна из них, вероятно, - то самое нежелание выглядеть в народных глазах последователями Жээнбекова: сводящими личные счеты мелкими мстителями. Хотя лично Садыру Жапарову мстить Райымбеку Матраимову не за что. Он абсолютно ничего ему не должен и ничем не обязан.

Решение экстрадировать на родину Райыма и его братьев созрело с учетом требования народа. Именно народ устал ждать справедливости. Народ не простил ни Матраимова, ни его команду; не простит и руководителей государства, если Райым-Миллион снова уйдет от заслуженного наказания.

Задержание Матраимова и компании – последний, решающий этап борьбы с коррупцией. Теперь эта борьба вышла на уровень борьбы с коррупцией КЛАНОВОЙ. Это посложнее, чем отлавливать и обезвреживать коррупционеров-одиночек.

Вместе с Райымом, напомним, задержаны его братья Тилек, Рустам и Исламбек. Присоединится к ним и Искендер Матраимов. Разбивать преступный клан начали уже на стадии ареста: Райыма оставили в Бишкеке, братьев отправили "на юга". Свое обещание разобраться с кланом Матраимовых генерал Ташиев держит.


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URL: https://www.vb.kg/436139
Теги:
Акылбек Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Камчы Кольбаев, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Сооронбай Жээнбеков, выборы, президент, таможня, Райымбек Матраимов
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