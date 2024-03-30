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Подписан меморандум о строительстве в КР тепловой электростанции

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проекту строительства тепловая электростанция "Чалдовар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ направлен на сотрудничество между кыргызской и российской уполномоченными организациями в рамках реализации проекта строительства

ТЭС "Чалдовар", а также в направлении проработки других перспективных проектов в области модернизации и строительства генерирующих мощностей на территории Кыргызской Республики


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URL: https://www.vb.kg/436143
Теги:
Россия, строительство, Кыргызстан, Электрические станции
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