Подписан меморандум о строительстве в КР тепловой электростанции

Министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве по проекту строительства тепловая электростанция "Чалдовар". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, документ направлен на сотрудничество между кыргызской и российской уполномоченными организациями в рамках реализации проекта строительства

ТЭС "Чалдовар", а также в направлении проработки других перспективных проектов в области модернизации и строительства генерирующих мощностей на территории Кыргызской Республики