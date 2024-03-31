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Исследование языковых и визуальных средств представления женщин в медиа

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Медиа, играющие ключевую роль в формировании общественных представлений, сами становятся местом, где проявляется неравенство между полами. Новейшее исследование, проведенное "Гендерная чувствительность: результаты медиа мониторинга целевых СМИ Кыргызстана" на данных Нацстаткома раскрывает интересные цифры и факты о представленности женщин и мужчин в медийной сфере.

По данным исследования, в Кыргызстане количество высококвалифицированных женщин превышает число мужчин в два раза. Но несмотря на это, около 60% руководящих позиций по стране все еще занимают представители сильного пола.

Подавляющее большинство медийных стереотипов формируют искаженное представление о возможностях каждого пола. Например, эксперты в инженерии, политике и экономике чаще всего ассоциируются именно с мужчинами, в то время как женщины, как правило, изображаются в роли "жертв" или "самой виноватой".

Согласно исследованию "Гендерная чувствительность: результаты медиа мониторинга целевых СМИ Кыргызстана", в новостях о политике женщины цитируются лишь в 6% случаев, в экономических новостях - всего в 8%. Также выяснилось, что в социальном блоке статьи чаще посвящены мужчинам в качестве главных героев (54%).

Исследование выявило, что медийные стереотипы не только искажают восприятие общества о ролях и достижениях каждого пола, но и могут привести к негативным последствиям.

"Сбалансированное освещение женщин и мужчин в медиа поможет в построении равного общества", - подчеркивает Гульназ Жузбаева одна из участниц исследования.


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URL: https://www.vb.kg/436151
Теги:
СМИ, Кыргызстан, женщины
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