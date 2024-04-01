Победить туберкулез в Кыргызстане становится всё более реально

В течение всего марта в Кыргызстане проходили мероприятия для актуализации проблем, связанных с туберкулёзом. Одним из таких мероприятий стал Pablic Talk, где 29 марта на креативной площадке OloloErkindik было живое общение, звучали вдохновляющие истории, рассказанные пациентами, успешно преодолевшими туберкулез, ведущие медицинские специалисты. Участники события обменивались знаниями и опытом в преодолении болезни.

По данным ВОЗ, в 2022 году туберкулёз унёс жизни в общей сложности 1,3 миллиона человек, в том числе 167 тысяч человек, живущих с ВИЧ.

В Кыргызстане наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня заболеваемости туберкулёзом. По данным Национального центра фтизиатрии, в 2019 году было зарегистрировано 78 случаев на 100 тысяч населения, а в 2023-м только 59,8 случая.

Туберкулез остается одной из глобальных проблем общественного здравоохранения, унося миллионы жизней каждый год. Однако благодаря современным методам диагностики, лечения и профилактики, победить эту болезнь становится всё более реально.

Благодаря поддержке проекта ПРООН "Эффективный контроль за ВИЧ и ТБ", финансируемого Глобальным фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, в 2022 году в Кыргызстане получали лечение 2081 человек с множественной лекарственной устойчивой формой туберкулёза, тогда как в 2010 году такое специфическое лечение получили лишь 125 человек. Успех лечения таких форм туберкулеза составил 71 процент в 2019 году, по сравнению с 42 процентами в 2009 году.

"Каждому человеку в нашей стране я сказала бы: "Если вы кашляете, не ждите две-три недели, идите на диагностику!", - предупреждает представитель Национального центра фтизиатрии Нестан Мойдунова. - Потому что сейчас встречаются случаи запущенного туберкулеза, человек вроде бы никогда не болел, впервые обратился, а у него уже тяжелые деструктивные формы туберкулеза. Поэтому, если чувствуете себя плохо, кашляете, то сразу обратитесь к врачу в ближайший центр семейной медицины и сдайте мокроту. Ее проверяют мгновенно, ускоренным методом, за три часа определят наличие микобактерий, сделают рентген и, если надо, микроскопию.

Конечно, симптом кашля характерен не только для туберкулёза. Это и мешает. Туберкулёз не имеет таких симптомов, при которых на сто процентов можно сказать, что это туберкулёз. Он имеет маски и похож на пневмонию, бронхиты, гриппы. И, тем не менее, всё-таки кашель мы, медики, ставим на первое место. На втором месте - слабость, недомогание, снижение аппетита, одышка. Вечерами возможна невысокая температура. Причем для туберкулёза нехарактерно иметь весь этот букет симптомов".

Люди больше не умирают от туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью в ожидании лечения, так как ПРООН поставляет самые современные лекарства и оборудование для диагностики и лечения этого заболевания.

"Я победила туберкулез и очень благодарна тем, кто меня в тот момент поддержал, - рассказала Айнур Кемелева. - Когда я узнала результат, для меня, как для медика, было смешно. У меня было такое понятие, что этой болезнью болеют те, кто отсидел, кто плохо живет, кто недоедает. Но когда через два месяца я узнала, что у меня устойчивая форма, и лечение займет еще девять месяцев, вот тогда у меня была истерика, потому что я уже различала и понимала суть побочных состояний этих препаратов. Через месяц у меня началась глубокая депрессия, потому что у меня три дочери, младшей было тогда всего два годика, и я скучала по своим детям. Я не хотела жить, потому что была обижена на свою судьбу, на себя и всегда задавалась вопросом, как я могла этим заразиться? На тот момент испытывала на себе стигму. Все приходили, обсуждали и осуждали меня.

Самое трудное - это сохранить психологический настрой. После болезни у меня появилась уверенность, что я всё смогу, и у меня всё получится. Я начала пробовать себя в других сферах, заниматься животноводством, разводить кур, посадила клубнику. В настоящее время у меня нет никакой депрессии.

Главное - человек должен сам себя понимать. И, конечно, он должен сам себя беречь. У нас, кыргызов, через день то тои, то похороны, мы ходим по рынкам и совсем себя не защищаем. Многие люди думают, что они болеют гриппом, не обследуются, а на самом деле заражают всех подряд туберкулезом. Если у вас кашель больше недели, постарайтесь посетить своего врача. Это миф, что туберкулезом болеют только люди социально неблагополучные. Эта болезнь не щадит никого".