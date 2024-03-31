Консолидированный бюджет Бишкека на 2024 год составляет 32,5 млрд сомов

Мэром города Бишкек Айбеком Джунушалиевым 29 марта 2024 года утвержден консолидированный бюджет столицы на 2024 год. Об этом сообщает пресс-служба столицы.

По данным пресс-службы, консолидированный бюджет города по доходной и расходной части составляет 32 590,5 млн сомов: из них бюджет присоединяемых айылных аймаков, согласно административно-территориальной реформе составляет 868,1 млн сомов и трансферты из республиканского бюджета - 6 973,0 млн сомов, которые будут направлены на приобретение автобусов и покрытие расходов по фонду оплаты труда образовательных учреждений города Бишкек и присоединяемых айылных аймаков.

На основании указа президента КР от 29 декабря 2023 года №370, а также согласно постановления кабинета министров КР от 7 февраля 2024 года №52 во время проведения административно-территориальной реформы полномочия об утверждении бюджетов до завершения пилотного периода делегированы мэрам городов.

Мэрией города Бишкек 13-15 марта 2024 года под председательством мэра Айбека Джунушалиева проведены общественные обсуждения по проекту бюджета города Бишкек на 2024 год.