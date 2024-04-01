Меркурий начинает ретроградное движение. Гороскоп с 1 по 7 апреля

Меркурий начинает ретроградное движение в ночь с 1 на 2 апреля и завершит его 25 апреля. В течение ретроградного Меркурия меняется ритм жизни. Начинают объявляться деловые партнёры и друзья, с которыми удастся осуществить давние задумки, появиться возможность вернуть долги, получить зависшие документы. Но новые дела могут сталкивать с пробуксовками. Возможны переносы встреч и поездок. Учитывая что в течение предстоящий недели продолжается коридор затмений, важно понаблюдать за происходящим, даты понять что было сделано не так, заметить и исправить ошибки. В целом неделя довольно созидательна, если использовать её с умом.

Овен - благодаря ретроградному Меркурию удастся восстановить былые дружеские и деловые отношения, сказать то, что давно была пора сказать, но всё был не тот момент. Это поможет очертить свои границы и укрепить собственное положение, услышать мнение деловых партнёров, друзей и любимого человека. В выходные дни удастся решиться на важные шаги в личных отношениях. Ваша расторопность позволит многое изменить в отношениях и предотвратит возможную напряжённость в день Солнечного затмения, которое состоится в ночь в 8 на 9 апреля.

Телец - благодаря ретроградному движению Меркурия удастся многое пересмотреть в жизни. Вы заметите очевидные промахи в своих действиях и решениях, благодаря чему по-иному выстроите свою стратегию и недостижимые прежде цели будут достигнуты. Полезны подсказки интуиции и преданных вам людей. С их подачи вы построите диалог с руководством и различными чиновниками таким образом, чтобы вас услышали. Результат приятно удивит, положительно отражаясь на карьере.

Близнецы - более размеренный ритма жизни начала недели даст возможность не спеша заняться делами, уделяя больше времени своему здоровью, общению с домочадцами. В располагающей к диалогу атмосфере, вы обсудите злободневные вопросы, предотвратив возможные конфликты в день Солнечного затмения, которое состоится в ночь с 8 на 9 апреля. А в завершении этой недели возможны незапланированные поездки, свидания. Иная форма досуга наполнит жизнь яркими впечатлениями.

Рак - прерванные когда-то деловые и дружеские отношения могут получить продолжение и всё благодаря проработке причин разрыва отношений. Осознание и принятие допущенных ошибок и промахов станут мостом к созданию крепкого сотрудничества и дружбы. Могут состояться отложенные поездки и встречи. Ближе к концу недели стоит побеспокоить руководство, напоминая о данных вам когда-то обещаниях. Благодаря вашей настойчивости дело сдвинется с мёртвой точки, что положительно отразится на доходах и карьере.

Лев – столкнувшись один раз с отказом, не опускайте рук, попытайте счастье повторно, заглянув в кабинет к руководству или в инстанции. Благодаря вашей настойчивости удастся получить нужное решение, что посодействует преодолению финансовых проблем, пополнению казны, а также получению зависших документов. Планы на выходные дни могут поменяться в самый последний момент. Обратите внимание на полученное сообщение и примите приглашение.

Дева - возникшие идеи позволят поменять стратегию и донести свои мысли, которые прежде не были услышаны. Состоявшиеся выступления, презентации и поездки сделают хороший задел на будущее. В завершении недели удастся разобраться с делами и финансовыми вопросами. Есть шанс получить долгожданную оплату за уже выполненную работу, а такое совершить удачные покупки.

Весы - опираясь на подсказки интуиции, вы поймёте допущенные ошибки, исправив которые, вы сумеете выбраться из финансовых затруднений и существенно пополнить казну. Полезно пройти диагностику здоровья, выявив слабые стороны, вы сможете в будущем предпринять соответствующее меры. Выходные дни подарят вам романтическое настроение благодаря незапланированным свиданиям и досугу.

Скорпион - деловые партнёры, друзья и сослуживцы удивят своими заявлениями. Возможно они давно это хотели вам сказать, но всё не находилось подходящего момента. Выслушав их и сделав соответствующие выводы, вы многое измените в жизни и отношениях в лучшую сторону, избавившись от комплексов и предрассудков. В выходные дни в центе внимания окажутся дом и семья, где такое многое преломит менять.

Стрелец – вернувшись к отложенному разговору с руководством, повторно посетив различные инстанции, вы наконец-то получите необходимый результат. В вашу пользу решатся давние, проблемные вопросы. Документы, которые прежде не удавалось получить, окажутся в вашем распоряжении, но за оформление новых документов, лучше не браться, ввиду ретроградного Меркурия. Завершат неделю незапланированные поездки и свидания. Состоявшийся разговор снимет нарастающую напряжённость в общении.

Козерог – подвернётся возможность пообщаться с людьми издалека, что в одних случаях пойдёт на пользу работ, бизнесу или учёбе, а в другом случае положительно повлияет на личную жизнь. Возможно получение долгожданных сообщений, которые возобновят общение. В завершении недели предстоит решать финансовые вопросы. Возможно срочно что-то понадобится для дома, что и станет поводом для незапланированного щопинга.

Водолей – по-иному взглянув на дом и семейные отношения, вы обнаружите то, чего прежде не замечали, а возможно не хотели замечать. Удастся совершить необходимые приобретения, которые заменят вышедшие из строя вещи, переговорить с домочадцами, устранив пробелы в общении, а также обнаружить неиспользуемые ресурсы в собственном бизнесе, увеличив доходы. Выходные сложатся совершенно иначе, чем планировалось, но и эти изменения окажутся полезными.

Рыбы - жизнь будет подталкивать к переменам в кругу общения и обновлению знаний. Многое будет давиться непросто, но для вас это шанс проявить себя, реализовать давние мечты, которые вы забросили в долгий ящик. Ближе к выходным предстоят заняться решениям финансовых вопросов, а также покупками. Принятые непростые решения позволят создать дополнительные источники доходов, а также существенно обновить свой гардероб и, как следствие, имидж.

Астролог Андрей Рязанцев