Благодаря реконструкции канала Ак-Кырчоо воды на поля поступит вдвое больше

В Тонском районе состоялось торжественное открытие канала Ак-Кырчоо, восстановленного на грант китайского правительства. Теперь на поля местных фермеров будет поступать вдвое больше воды, чем ранее. Что, безусловно, положительно отразится на посевах и урожае.

Как рассказал нашему изданию начальник Иссык-Кульского главного управления водного хозяйства Улукбек Баялиев, старый канал пропускал только 3 кубометра метра воды в секунду. "Благодаря правительству Китая он был расширен, и теперь его пропускная способность - 7,5 кубометра воды в секунду. Что позволило ввести в эксплуатацию новые земли и повысить водообеспеченность имеющихся", - сказал он.

На торжественной церемонии открытия канала с участием местных жителей присутствовали заместитель председателя кабмина, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев, Посол Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь, полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Уланбек Далиев, ряд областных руководителей и гостей. Бакыт Торобаев поблагодарил правительство КНР за дружескую поддержку, подчеркнув, что взаимовыгодные добрососедские отношения между двумя странами будут и дальше укрепляться.

"Такие объекты дают возможность фермерам Кыргызстана улучшить свой экономический и социальный уровень жизни. В соответствии с протоколом между двумя странами от 28 июня 2017 года в Кыргызстане стартовал проект "Реконструкция ирригационной системы КР". В рамках проекта правительство КНР выделило грант в размере 214 млн юаней на строительство шести ирригационных сооружений. Уже построены каналы в Баткенском районе Баткенской области. Благодаря ирригационной системе орошаются посевные площади села Кара-Ой Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. А также произведена реконструкция главного водозаборного сооружения и магистрального канала Ак-Олон в Тонском районе Иссык-Кульской области", - напомнил Торобаев.

Посол КНР в КР Ду Дэвэнь также выразила благодарность, но уже китайским и кыргызским строителям за усилия в капитальной реконструкции канала Ак-Кырчоо.

"Этот канал является первым проектом, построенным за счет правительства Китая. Вообще реконструкция ирригационной системы будет произведена в четырех областях Кыргызстана. После введения в эксплуатацию всего проекта площадь орошаемых земель будет увеличена более чем на 4 тысячи гектаров, что принесет пользу почти 40 тысячам сельчан. Это яркое отражение высокого уровня китайско-кыргызских отношений. Китай будет помогать по мере возможностей Кыргызстану в борьбе с засухой и в обеспечении продовольственной безопасности", - сказала она.

Правительство Кыргызстана наряду с китайским грантом намерено выделить еще больше средств на улучшение ирригационной системы в Иссык-Кульской области. Об этом в своем выступлении отметил полномочный представитель президента в Иссык-Кульской области Далиев Уланбек.

"Открытие канала Ак-Кырчоо является важным событием для развития инфраструктуры и сельского хозяйства региона, а также свидетельством продуктивного сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем. Как уже здесь говорилось, он обеспечит водой более чем 4 тысячи гектаров земли. Также начаты ирригационные работы в Чолпон-Ате, что в дальнейшем обеспечит водой около 2 тысяч гектаров земли. Смета уже составлена. В Джеты-Огузском районе будет начат проект на 1 млрд сомов, благодаря которому будут обеспечены поливной водой три айылных аймака. Хочу выразить благодарность правительству Китая в лице Посла Ду Дэвэнь за поддержку в развитии нашего сельского хозяйства", - сказал глава области.

Для жителей сел Кек-Мойноккого айылного аймака открытие канала действительно стало большим событием, заявил председатель совета ветеранов Кек-Мойнокского айылного аймака Турсунбай Асаналиев.

"Сегодня, можно сказать, для нас праздник. Наконец решилась существовавшая долгие годы проблема с обеспечением поливной воды. В прошлые годы старым каналом мы могли поливать около 1200 га земли, теперь водообеспеченность полей увеличилась в разы. А значит, мы может дать больше урожая нашей стране", - сказал аксакал.

По данным Минсельхоза КР, водозабор и канал Ак-Кырчоо были реконструированы в рамках проекта "Реконструкция ирригационной системы КР", финансируемого правительством Китайской Народной Республики. На сегодняшний день благодаря водозабору введено в эксплуатацию 2389 га новых орошаемых земель, обеспечено водой 5724 га. Сметная стоимость проекта 99 млн юаней.