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"То, что предлагает Сергей Миронов - это уже несправедливая Россия"

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- Бакыт Басарбек
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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" и руководитель партийной фракции в Госдуме РФ Сергей Миронов предложил отменить безвизовый режим со странами Центральной Азии. По его словам, без этого не будет порядка на границе, который сейчас жизненно необходим, чтобы регулировать миграцию и противостоять террористическим атакам.

"Открытыми границами пользуются наши враги, которые используют сопредельные государства как плацдарм для подготовки подрывной деятельности против нашей страны. Разумеется, это угрожает и нашим соседям, на территории которых скапливаются террористы и разного рода экстремистские элементы. Поэтому отмена безвиза – это шаг по укреплению безопасности и сотрудничества на всем евразийском пространстве", – заявил Сергей Миронов.

С предложением российского депутата категорически не согласился политолог из Кыргызстана Игорь Шестаков, который напомнил народному избраннику про ЕАЭС и ОДКБ.

"В частности, Кыргызстан входит в эти объединения и значит предложение Сергея Миронова будет противоречить самой цели этих организаций. Это же касается Казахстана и Таджикистана. Кроме того, наши страны входят в список дружественных стран России. Поэтому в случае принятия предложения депутата мы автоматически уже не будем таковыми. Думаю, предложение Миронова в свете геополитической ситуации в мире не примут по вышеназванным причинам", - заявил политолог.

Экс-депутат ЖК Евгения Строкова и вовсе убеждена, что истинные авторы теракта в Москве как раз и добиваются разобщения между нашими странами.

"Без сомнения цель этого показательного теракта отделить Россию от стран Центральной Азии. Это нужно понимать, чтобы не стать слепым орудием в руках третьих сил. В конце концов, для чего тогда создавалось ЕАЭС, в рамках которой наши граждане уже не являются мигрантами в той же России, но многие простые люди об этом даже не знают. А надо об этом говорить и разъяснять. Я очень уважаю лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, но то, что он предлагает – это уже несправедливая Россия. Может вместо того, чтобы разобщать, стоит усилить наши совместные действия", - сказала Евгения Строкова.

Аналогичной точки зрения придерживается и руководитель поискового движения "Биздин Жениш - Наша Победа" Светлана Лаптева.

"Ввести визы между нашими странами - идти на поводу у террористов. Ведь подобного рода теракты - это прежде всего медийный показ. Хотели бы убить всех уничтожили бы всех людей. Визы - это часть того, чего добиваются террористы - разобщения и ненависти. Это трансляция и демонстрация страха. Не надо закрываться, а надо включаться в миротворчество и совместные медиапрограммы. Параллельно силовики и структуры по миграции должны совместно работать. Ведь связи и так наработаны, осталось только выработать более действенный совместный алгоритм действий", - предложила она.


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URL: https://www.vb.kg/436162
Теги:
миграция, Россия, Центральная Азия, Кыргызстан
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