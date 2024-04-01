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Танцоры из КР завоевали серебро на международном турнире в Испании

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В испанском городе Камбрильс прошёл ежегодный Международный турнир по спортивным, бальным танцам "WDSF Open taken place in Cambrils - Spain - 2024". Об этом сообщает Федерация танцевального спорта КР.

По ее данным,

в турнире принимали участие спортсмены из Испании, Чехии, Италии, Эстонии, Португалии, Китайский Тайбэй, Кыргызстана и других Европейских и Азиатских стран (более 10 стран). Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации - WDSF.

Замечательные результаты на этом турнире показали кыргызстанские танцоры.

В категории Молодёжь, Латина "WDSF Open Latin Youth -2024" Камбрильс, наша молодёжная, танцевальная пара Вырлеев Владимир и Прощлецова Мария заняли второе место, завоевав серебряную медаль из 26 пары из 10 стран мира.


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URL: https://www.vb.kg/436164
Теги:
танцы, Испания, Кыргызстан
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