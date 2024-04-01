Регистрируйте новую SIM-карту через приложение "Мой О!" и получайте 200 сом

С 1 апреля 2024 года при активации новой SIM-карты абонентам всех мобильных операторов Кыргызстана необходимо проходить обязательную регистрацию с паспортом по новым правилам Кабмина.

До момента успешной регистрации услуги связи на новой SIM-карте будут ограничены – будут доступны только звонки в службу поддержки мобильного оператора.

Полноценный доступ к услугам связи абонент получит только после того, как оформит номер на себя с паспортом. Сделать это можно онлайн – с помощью мобильного приложения.

БОНУС 200 сом за регистрацию!

Пройдите регистрацию в приложении "Мой О!" и получите БОНУСОМ 200 сомов на баланс телефона, который можно использовать на услуги связи. Для этого:

Вставьте SIM-карту в смартфон, куда придёт ссылка на бесплатное скачивание приложения "Мой О!"; Скачайте приложение и откройте его; Введите свой новый номер, на который вы получите SMS с кодом; Далее нажмите кнопку "Начать"; Сфотографируйте лицевую, а затем оборотную сторону паспорта и проверьте правильность данных; Сделайте селфи (фото своего лица) с паспортом; Придумайте кодовое слово и отправьте заявку на рассмотрение.

После успешной проверки данных вы сразу получите полноценный доступ ко всем услугам связи и в Личный кабинет.

Если самостоятельно зарегистрировать номер не удалось, вам помогут в любом О!Store при наличии паспорта.

Для чего необходима привязка номера к паспортным данным?

Привязка SIM-карты к паспорту необходима, чтобы обеспечить безопасность личных данных, в частности, если владелец номера использует его для регистрации и входа в такие сервисы, как онлайн-банкинг, портал цифровых госуслуг, рабочая почта, мессенджеры, аккаунты в соцсетях. Регистрация SIM-карты защитит личную информацию от мошенников, а при утере SIM-карты или телефона, поможет проще восстановить номер.

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