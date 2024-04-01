В Оше задержан член ОПГ Кольбаева по кличке Таранчы

В аэропорту города Ош задержан активный член ОПГ покойного Камчы Кольбаева – гр. Н.Н.К. известный по провощу "Таранчы". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным,

что указанный член ОПГ под угрозой физической расправы предпринимал попытки обложить данью работников горнодобывающих фирм на территории Чаткальского района Джалал-Абадской области. В настоящее время по фактам вымогательств со стороны Н.Н.К. проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.

Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

ГКНБ просит лиц, возможно пострадавших от преступной деятельности задержанного "Н.Н.К." обращаться в дежурную службу ГКНБ