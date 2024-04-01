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В Бишкеке пройдет международная выставка "Неделя здравоохранения в КР"

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В Бишкеке пройдет 18-й Международный конгрессно-выставочный форум "Неделя здравоохранения в Кыргызской Республике". Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Выставка здравоохранения в КР будет проходить со 2 по 4 апреля 2023 года, и входит в пятерку крупных выставок в Центральной Азии.

Это мероприятие, входящее в пятерку крупных выставок в Центральной Азии в медицинской отрасли, является ключевым событием для профессионалов здравоохранения. MedExpo Kyrgyzstan 2024 - это уникальная возможность для встречи с лидерами отрасли, обмена опытом и представления новейших разработок и технологий в медицинской сфере.

В этом году на объединенной выставочной экспозиции будут представлены более 80 компаний из 10 стран. География участников: Беларусь, Италия, Пакистан, Польша, Россия, Китай, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Япония, а также сформированы коллективные стенды Министерства экономического развития Новосибирской области Российской Федерации и стенд холдинга "Белфармпром" Республики Беларусь.

Выставка пройдет в здании манежа Кыргызской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта (КГАФКиС) по адресу: улица Ахунбаева, 97".


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URL: https://www.vb.kg/436171
Теги:
выставка, здравоохранение, Бишкек, Кыргызстан
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