Эксперт назвал политическим землетрясением результаты выборов в Турции

Результат оппозиции на муниципальных выборах в Турции превзошел ее ожидания и стал политическим землетрясением, теперь республика будет обсуждать возможные досрочные президентские выборы, заявил РИА Новости политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай.

В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP) на муниципальных выборах после подсчета 80% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные.

"Эти выборы полны сюрпризов. Оппозиция была настроена амбициозно и собиралась выступить успешнее, чем в мае, однако нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции", - заявил Аксай.

По словам эксперта, победа Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула стала символом изменений в партии, запущенных после поражения на всеобщих выборах в мае.

Говоря о факторах, повлиявших на успех оппозиции, Аксой отметил "фактор Имамоглу" как нового лидера, реализующего трехэтапный план по трансформации партии. Первый этап заключался в смене руководства партии - по словам эксперта, не исключено, что провал оппозиции на выборах в мае связан именно с неудачным выбором Кемаля Кылычдароглу как кандидата в президенты.

"Однако Кылычдароглу настоял на своей кандидатуре и все же проиграл, хоть и с небольшим отрывом", - отметил эксперт.

"Второй этап плана – победа на муниципальных выборах, это получилось. И последний этап – президентские выборы. Они должны состояться через четыре года, но я в это не верю, Турция уже с завтрашнего дня будет обсуждать досрочные выборы. Помимо активизации оппозиции это связано и с фактором экономического кризиса, который присутствовал и в мае 2023 года, но теперь он стал жестче, а избиратели в связи с этим меняют свои предпочтения", - заявил Аксай.

По его мнению, оппозицию ждут непростые дни, в Турции "сменилась политическая обстановка" после этих выборов.

Коалиция шести оппозиционных партий, выступавшая единым фронтом на президентских и парламентских выборах в мае 2023 года, по сути, распалась после поражения на голосовании, в муниципальных выборах CHP участвует единолично. Данные выборы стали первыми для Озгюра Озеля как нового председателя партии.

По итогам выборов 2019 года Стамбул, Анкара и ряд других ключевых городов Турции оказались под управлением мэров от оппозиции. По предварительным итогам нынешних выборов мэры Стамбула и Анкары сохранили посты, под контроль оппозиции переходят новые города.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.

Челик отмечал, что вопроса досрочных выборов на повестке дня нет, но ряд экспертов давно прочат Имамоглу в кандидаты. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.