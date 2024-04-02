Погода
$ 89.45 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

Эксперт назвал политическим землетрясением результаты выборов в Турции

337  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Результат оппозиции на муниципальных выборах в Турции превзошел ее ожидания и стал политическим землетрясением, теперь республика будет обсуждать возможные досрочные президентские выборы, заявил РИА Новости политолог, эксперт по российско-турецким отношениям Хакан Аксай.

В Турции в воскресенье состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции (CHP) впервые за 20 лет обходит правящую Партию справедливости и развития (AKP) на муниципальных выборах после подсчета 80% голосов, свидетельствуют опубликованные гостелеканалом TRT Haber данные.

"Эти выборы полны сюрпризов. Оппозиция была настроена амбициозно и собиралась выступить успешнее, чем в мае, однако нынешний результат гораздо выше ожиданий оппозиции и ниже ожиданий власти. Эти выборы стали политическим землетрясением или даже цунами для Турции", - заявил Аксай.

По словам эксперта, победа Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула стала символом изменений в партии, запущенных после поражения на всеобщих выборах в мае.

Говоря о факторах, повлиявших на успех оппозиции, Аксой отметил "фактор Имамоглу" как нового лидера, реализующего трехэтапный план по трансформации партии. Первый этап заключался в смене руководства партии - по словам эксперта, не исключено, что провал оппозиции на выборах в мае связан именно с неудачным выбором Кемаля Кылычдароглу как кандидата в президенты.

"Однако Кылычдароглу настоял на своей кандидатуре и все же проиграл, хоть и с небольшим отрывом", - отметил эксперт.

"Второй этап плана – победа на муниципальных выборах, это получилось. И последний этап – президентские выборы. Они должны состояться через четыре года, но я в это не верю, Турция уже с завтрашнего дня будет обсуждать досрочные выборы. Помимо активизации оппозиции это связано и с фактором экономического кризиса, который присутствовал и в мае 2023 года, но теперь он стал жестче, а избиратели в связи с этим меняют свои предпочтения", - заявил Аксай.

По его мнению, оппозицию ждут непростые дни, в Турции "сменилась политическая обстановка" после этих выборов.

Коалиция шести оппозиционных партий, выступавшая единым фронтом на президентских и парламентских выборах в мае 2023 года, по сути, распалась после поражения на голосовании, в муниципальных выборах CHP участвует единолично. Данные выборы стали первыми для Озгюра Озеля как нового председателя партии.

По итогам выборов 2019 года Стамбул, Анкара и ряд других ключевых городов Турции оказались под управлением мэров от оппозиции. По предварительным итогам нынешних выборов мэры Стамбула и Анкары сохранили посты, под контроль оппозиции переходят новые города.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил о муниципальных выборах 31 марта как последних в своей политической карьере. Позже официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что заявление Эрдогана о "последних выборах" не означает его уход из политики.

Челик отмечал, что вопроса досрочных выборов на повестке дня нет, но ряд экспертов давно прочат Имамоглу в кандидаты. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436175
Теги:
выборы, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  