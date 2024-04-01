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В бюджет Кыргызстана от борьбы с коррупцией поступило более 20 млрд сомов

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- Бакыт Басарбек
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В бюджет Кыргызстана от борьбы с коррупцией с 2020 по 2024 год поступило 20 млрд 445 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

Денежные средства, в виде добровольного или принудительного возмещения ущерба, нанесенного государству, перечисляются и учитываются на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также на депозитном счете уполномоченного государственного органа, которым является Министерство финансов Кыргызской Республики.

По состоянию на 27 марта 2024 года из этой суммы в Государственный бюджет начислено 14 млрд 10 млн сомов, в Стабилизационный фонд – 6 млрд 9 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/436178
Теги:
бюджет, коррупция, Кыргызстан
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