В бюджет Кыргызстана от борьбы с коррупцией поступило более 20 млрд сомов

В бюджет Кыргызстана от борьбы с коррупцией с 2020 по 2024 год поступило 20 млрд 445 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

Денежные средства, в виде добровольного или принудительного возмещения ущерба, нанесенного государству, перечисляются и учитываются на депозитных счетах правоохранительных и надзорных органов, а также на депозитном счете уполномоченного государственного органа, которым является Министерство финансов Кыргызской Республики.

По состоянию на 27 марта 2024 года из этой суммы в Государственный бюджет начислено 14 млрд 10 млн сомов, в Стабилизационный фонд – 6 млрд 9 млн сомов.