В Санкт-Петербурге намерены увековечить имя Токтогон Алтыбасаровой

В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой. Она в годы блокады приютила 150 эвакуированных детей. Решение приняла Топонимическая комиссия города. Так, Центру содействия семейному воспитанию №4 на Ярославском проспекте присвоят имя Токтогон Алтыбасаровой – жительницы Киргизии. Таким образом комиссия поддержала инициативу председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Токтогон Алтыбасарова приняла, воспитывала и заботилась о ленинградских детях, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Окружала их вниманием и теплом. Ее подвиг будет увековечен не только в названии Центра содействия семейному воспитанию, но и в памятной экспозиции, которую создадут там совместно с Музеем обороны и блокады Ленинграда", – рассказал губернатор Александр Беглов.

Центр содействия семейному воспитанию №4 выбран не случайно. Он – один из старейших в городе, в годы войны там размещались склад, госпиталь, а после снятия блокады возобновил работу детский дом для детей военнослужащих.

Отметим, что Токтогон Алтыбасарова умерла в 2015 году. В селе Курменты, где она родилась, в память о ней установили стелу с барельефом, видом Петропавловской крепости и пересекающихся лучей прожекторов.

Источник: spbdnevnik.ru