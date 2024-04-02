Данияр Сыдыков: Соседство Кыргызстана с Китаем является нашим преимуществом

С 4 по 11 марта в Китае прошли "две сессии" - заседания Народно-политического консультативного совета, высшего совещательного органа страны и Всекитайского совета народных представителей (ВСНП). В них приняли участие около 3 тысяч делегатов и высшее руководство. Во время "двух сессий" были подведены итоги прошедшего года и поставлены задачи на следующий. "Две сессии" проходят ежегодно и играют важную роль для функционирования всего государства и сказываются на развитии отношений Китая с другими странами. Поэтому это важное политическое событие привлекло внимание во всем мире, в том числе в Кыргызстане. Своим мнением по итогам "двух сессий" поделился в интервью СМИ экс-посол Кыргызской Республики, экс-заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Кыргызской Республики Данияр Сыдыков.

Добрый день, господин Сыдыков! Недавно в Пекине успешно завершились 2-я сессия ВСНП 14-го созыва и 2-я сессия ВК НПКСК 14-го созыва. Китай всесторонне продвигает построение могущественной державы и национальное возрождение путем китайской модернизации. Как вы оцениваете политику развития Китая?

- Прежде всего, позвольте поздравить вас и в вашем лице весь дружественный народ Китая с успешным проведением двух сессий, итоги которых весьма важны как для дальнейшего экономического и социального развития Китая, так и для его международной политики.

Не раскрою секрет, если скажу, что в последние годы мы наблюдаем стабильный рост геополитического значения Китая и его роли в мировой экономике, считаю, что это только способствует общему процветанию, укреплению безопасности и стабильности как региона, так и мира в целом. Это особенно важно для устойчивого развития соседних государств, одним из которых является Кыргызстан. Я неоднократно говорил, соседство Кыргызстана с Китаем является нашим преимуществом и нашей стране надо максимально это использовать, нам многому стоит поучиться у Китая на пути его развития. И здесь уместно процитировать слова нашего Президента Садыра Жапарова, который на площадке саммита "Китай - Центральная Азия" в прошлом году сказал, "что Китай под мудрым руководством Председателя КНР Си Цзиньпина добьется новых вдохновляющих успехов в политическом и социально-экономическом развитии, еще больше укрепит свой высокий авторитет на международной арене". А буквально недавно Председатель Китая в своем поздравлении с праздником Нооруз подчеркнул, что он уделяет "повышенное внимание развитию китайско-кыргызских отношений", и это вселяет в нас только положительные надежды.

В 2023 году валовой внутренний продукт Китая достиг рекордных 126,06 трлн юаней (около 17,71 трлн долл. США), вырос на 5,2% в годовом исчислении. Много международных организаций и институтов в последнее время повышают свои прогнозы в отношении ожидаемых темпов роста китайской экономики, полагая, что Китай остается крупнейшим двигателем глобального экономического роста. Что вы думаете об этом? Каковы ваши ожидания от экономического развития Китая?

- Практически все авторитетные международные исследовательские центры и аналитики в один голос говорят о том, что перспективы развития китайской экономики весьма оптимистичные. Я соглашусь с ними. Это также подтверждают прогнозы Всемирного банка и экономистов Цинхуа по средневзвешенному росту экономики Китая вплоть до 2035 года - на 4,5% и более 5% соответственно.

Китай практически перевыполнил свои плановые показатели развития на 2023 год, ВВП вырос на 5,2% вместо 5%, рост китайской экономики в процентном и денежном исчислении оказался выше, чем в США и Европе.

Среди прочих оценок и мнений авторитетных экспертов и аналитиков мне особенно понравился комментарий сооснователя глобальной инвестиционной корпорации Carlyle Group Дэвида Рубинштейна: "Худшее у экономики Китая не впереди, а позади. В ближайшие два года мы увидим очень хорошую картину".

Прогнозы многих международных организаций и институтов в отношении ожидаемых темпов роста китайской экономики подкрепил и премьер Госсовета Китая Ли Цян на январском Давосском форуме. Он указал на четыре важные характеристики современной китайской экономики: традиционная для Китая устойчивость и сбалансированность; постоянно растущий инновационный потенциал; огромный и постоянно растущий рынок; и новые возможности для иностранных инвесторов.

Что касается геополитической роли Китая в мире, то стоит отметить, что Китай вносит значимый вклад в укрепление мира, стабильности и прогресса. Одним из ярких свидетельств тому является успешное сотрудничество многих стран мира в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Всего десять лет назад Китай представил данный амбициозный проект, и сегодня мы все видим его успешную реализацию по укреплению экономических связей и сотрудничества между Китаем и другими странами Азии, Европы и Африки.

Фактически интегрирующая роль инициативы возродила принципы древнего Великого Шелкового пути, который в течение многих веков был не только маршрутом торговли, распространения культуры, учености и технологий, но был дипломатическим каналом по преодолению противоречий и разногласий между Китаем, Центральной Азией, Ближним Востоком, Индией и Европой.

В ходе двух сессий министр иностранных дел Китая Ван И ответил на вопросы китайских и иностранных журналистов о внешней политике и международных отношениях Китая, отметив, что концепция создания сообщества единой судьбы человечества считается благородной целью, преследуемой дипломатией крупной державы с китайской спецификой в новую эпоху. Как вы оцениваете концепцию сообщества единой судьбы человечества?

- Я с большим удовольствием и интересом прочитал ответы главы внешнеполитического ведомства Китая, которые традиционно для господина Ван И являются глубокими и содержательными, познавательными и весьма интересными. Говоря о концепции сообщества единой судьбы человечества, давайте попробуем еще раз раскрыть ее суть простыми и доступными для всех словами, подобными словам китайского лидера Си Цзиньпина о том, что "человечество живет в одной деревне, все мы находимся в одной лодке".

Концепция - это понимание и взгляд, куда мы идем и к чему стремимся. Каждый человек, семья, общество, государство по-своему выстраивает свою концепцию будущего и способы его достижения. Уникальность предложенной 10 лет назад Председателем КНР Си Цзиньпином концепции сообщества единой судьбы человечества в том, что всем странам мира перед лицом вызовов глобального масштаба надо вместе работать, чтобы сберечь и сохранить единственную возможную для жизни человека нашу планету. Все просто и логично – у всего человечества всего одно общее будущее, основанное на солидарности и взаимовыгодном сотрудничестве. Считаю, что Кыргызстан активно поддерживает концепцию как в двустороннем формате, так и путем своего участия в инициативе "Один пояс - один путь", в работе саммита "Китай – Центральная Азия" и другом.

Основываясь на концепции создания сообщества единой судьбы человечества, Китай выдвинул предложения о создании равноправного и упорядоченного многополярного мира и общедоступной и инклюзивной экономической глобализации. Как вы понимаете эти два предложения? Какое они имеют значение?

- Вы знаете, инициированные Китаем предложения сами говорят за себя, а именно: про обеспечение всем странам равных прав и возможностей участвовать в формировании многополярного мира, основанных на общепринятых нормах и принципах ООН.

Кыргызстан с момента приобретения своей независимости прошел свой собственный тернистый и достойный путь, и в определенные этапы в той или иной степени сталкивался с проблемами малой и тупиковой страны. Примечательно, Китай как добрый сосед и надежный партнер все эти годы оказывал и оказывает свою поддержку Кыргызстану, и самое главное - Китай всегда был искренен и никогда взамен ничего не требовал.

Предлагая равноправный многополярный мир и экономическую глобализацию, Китай предлагает всему миру признать и исключить существование синдрома "старшего брата" и понятия "малая страна с малыми возможностями", объединить усилия, устранить дисбаланс в развитии стран, сохранить жизнеспособность и динамику глобального экономического роста. Правильное управление и реализация данной инициативы могут способствовать преодолению политических и геополитических противоречий и созданию устойчивого развития большинства стран. Например, 10 лет назад инициатива "Один пояс - один путь" была лишь инициативой, а сегодня это проект, который в условиях противоречий современного мира интегрирует созидание вокруг себя, он стал своего рода платформой для диалога, сотрудничества и развития между различными странами и регионами.

Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддерживают и участвуют в совместном строительстве инициативы "Один пояс - один путь". Какие возможности предоставила Кыргызстану инициатива за десять с лишним лет? И что вы можете сказать относительно перспектив следующего этапа совместного строительства "Одного пояса - одного пути"?

- Соглашусь с вами, в 2013 году Кыргызстан одним из первых поддержал инициативу Председателя Китая Си Цзиньпина "Один пояс - один путь", а в 2015 году стал 37-м членом-учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

В Кыргызстане рассматривают инициативу в качестве важного проекта, который предоставляет нам новые возможности для экономического развития, притока инвестиций и расширение международных связей.

Китай является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Кыргызстана. С каждым годом растут товарооборот и объемы китайских инвестиций в экономику страны. В Кыргызстане понимают, что важно продолжать создание благоприятного инвестиционного климата и бизнес-среды, в том числе по обеспечению безопасности китайских инвестиций в стране.

За последние десять лет Кыргызстан и Китай в рамках инициативы "Один пояс - один путь" успешно реализовали совместные проекты в сфере энергетики и транспорта. В частности, это - строительство и запуск линии электропередач Датка-Кемин, реабилитация автомобильных дорог Ош-Баткен-Исфана, Бишкек-Балыкчи и Бишкек-Нарын-Торугарт, модернизация ТЭЦ в Бишкеке, автомобильная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, а также альтернативная автомобильная дорога Север-Юг. Реализация вышеуказанных проектов способствовала укреплению энергетического и транспортно-логистического потенциала Кыргызстана, тем самым обеспечивая развитие национальной экономики.

Кыргызстан также получил грантовые средства на реконструкцию более 200 километров дорог Бишкека, для сельской ирригационной системы более 5 тысяч гектаров земель в Баткенской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской областях. В Оше построена хирургическая больница, строятся альтернативная дорога Север-Юг, осуществляется проект по строительству Чуйского обводного канала и другие проекты. В рамках грантово-технической помощи правительства Китая также реализованы проекты в области медицины, образования, сельского хозяйства, которые имеют важное социально-экономическое значение для Кыргызстана.

Будучи одной из стран Центральной Азии, Кыргызстан как государство, не имеющее выхода к морю, заинтересовано в успешном развитии транспортных маршрутов, полноценно связывающих торговлю между Востоком и Западом. Поэтому проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан является важным в рамках "Одного пояса - одного пути" и не только для региона. Строительство железной дороги из Китая в Европу через Кыргызстан создаст всем странам выход к Атлантическому и Тихому океанам.

Между нашими странами осуществляется успешное взаимодействие в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах. Существует обмен студентами и преподавателями, проводятся совместные научные исследования и проекты, организуются культурные мероприятия и фестивали. У нас ежегодно растет количество молодежи, интересующейся культурой и историей Китая, активно поддерживается развитие китайского языка. В вузах успешно функционируют факультеты китаеведения, институты Конфуция, школы с преподаванием китайского языка. Если не ошибаюсь, на сегодня в китайских вузах обучается более 4 тысяч наших граждан.

Если говорить о перспективах, то существенным вкладом в реализацию следующего этапа совместного строительства "Одного пояса - одного путь" станут успешная реализация взаимовыгодных проектов в области развития инфраструктуры и транспорта, энергетики, перерабатывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, туризма и сельского хозяйства, особенно экспорт экологически чистой сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана в Китай. Перспективными проектами в рамках инициативы могут также стать совместные проекты в области "зеленой экономики", электронной коммерции и по возобновляемым источникам энергии.

Добрососедские и дружественные отношения между Кыргызстаном и Китаем создали крепкий фундамент для сотрудничества, основанного на высоком уровне взаимного доверия и уважения, общности интересов по широкому кругу международных и региональных вопросов.