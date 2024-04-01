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Ташиев: Общая сумма от борьбы с коррупцией превысила 100 млрд сомов

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- Бакыт Басарбек
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Председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев в интервью "7 канал" прокомментировал информацию Министерства финансов КР по поводу поступивших в бюджет Кыргызстана 20 млрд сомов от борьбы с коррупцией за последние 3 года.

По его словам, его ведомство перечислило больше финансовых средств.

"Сделаю уточнение по поводу поступивших сегодня в казну средств. Информация по поводу 20 миллиардами сомов, - это немного устаревшая информация. Сегодня в государственный бюджет наличными перечислено 40 миллиардов сомов. Если же мы еще возьмем в расчет пока еще не перечисленные государству денежные средства, а также разного рода недвижимые имущества, скот, автомобили и так далее, то общая сумма от борьбы с коррупцией за последние три года превысила 100 миллиардов сомов. После завершения судебных дел оставшиеся средства поступят непосредственно в казну", - заявил Камчыбек Ташиев.


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URL: https://www.vb.kg/436185
Теги:
бюджет, коррупция, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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