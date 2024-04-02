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ГКНБ: В Джети-Огузском районе обнаружен схрон оружия

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В Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области обнаружен схрон оружия. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории старой молочно-товарной фермы в районе села Саруу Джети-Огузского района обнаружен схрон, в котором найдено и изъято 2 ручные боевые гранаты "РГД-5", 2 свето-шумовые гранаты иностранного производства, 4 дымовые шашки, 16 патронов к снайперскому оружию калибра 7,62х54 и 42 патрона к автомату Калашникова калибра 5,45х39.

По данному факту начато расследование, с целью обнаружения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконному обороту оружия и боеприпасов.


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URL: https://www.vb.kg/436189
Теги:
ГКНБ, Иссык-Кульская область, оружие
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