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В Бишкеке продлено ограничение мест на проведение митингов

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Первомайская администрация согласно обращению управления внутренних дел в целях предупреждения и пресечения возможных массовых беспорядков, а также руководствуясь Законом Кыргызской Республики "О мирных собраниях" обратилась в районный суд с заявлением о временном продлении ограничения мест на проведение митингов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, суд Первомайского района признал законным решение акимиата об ограничении мест мирных собраний и митингов, проводимых на площади "Ала-Тоо" и примыкающих к нему бульвару Эркиндик от ул. Линейной до пр. Чуй города Бишкек, а также возле зданий Жогорку Кенеша КР и примыкающего к нему парка им. Панфилова, Администрации Президента КР, на территории сквера им. Т. Турсунбаевой, Верховного суда КР, Посольства РФ, ГКНБ КР, МВД КР, за исключением государственных и муниципальных официальных мероприятий, проводимых на площади "Ала-Тоо".

Данные ограничения вступили в силу и будут действовать с 1 апреля по 30 июня 2024 года (включительно).

Отметим, что все собрания и митинги должны проходить в сквере им. М. Горького на пересечении улиц Рыскулова и Н.Исанова.


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URL: https://www.vb.kg/436193
Теги:
митинг, Бишкек, мэрия
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