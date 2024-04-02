Генерал Ташиев разжаловал генерала Суваналиева

"Суваналиев любит называть себя генералом", - прокомментировал заявление Омурбека Суваналиева о проводимой в стране борьбе с коррупцией глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. И добавил, что за годы своего генеральства "комиссар Каттани" мог сделать многое, что было бы по достоинству оценено народом.

Мог бы. Имел для этого все полномочия. Почему же не сделал?

В далеком 2007 году кыргызоязычные СМИ пели ему дифирамбы: "Суваналиев от природы такой, неустрашимый и борющийся. Одинаково ненавидит и преступность, и лицемерие, и подхалимство. Он мыслит как герой Владимира Высоцкого из кинофильма "Место встречи изменить нельзя": "Вор должен сидеть в тюрьме!" Суваналиев стоит поперек горла ненасытных власть имущих. Не дает покоя мафии"…

Он и кыргызский Каттани, он и кыргызский Жеглов, он и… Да с кем его только не сравнивали! Получалось, что не родила кыргызская земля ни одного человека, который был бы столь силен физически и морально, столь бесстрашен и неподкупен, как генерал Омурбек Суваналиев. У рядового среднестатистического кыргызстанца могло сложиться впечатление, что "Каттани" - единственный, кто способен переломить хребет криминалу. Именно на него простой народ возлагал такие надежды! "Омурбек придет – порядок наведет".

Пришел. И что дальше?

Пик карьеры генерала Суваналиева пришелся на время царствования Сооронбая Жээнбекова. При нем (в 2019 году) он стал заместителем секретаря Совета безопасности КР. Еще раньше, при других президентах, успел побывать начальником ГУВД Бишкека, заместителем министра внутренних дел… В несколько смутных дней октябрьской революции 2020 года Омурбек Исакович ухитрился даже посидеть в кресле председателя ГКНБ. Казалось бы – распрямляйся во весь свой исполинский рост, карай преступников, ставь на место зарвавшихся мафиози.

"И общество, и международные организации знают о том, что в Кыргызстане есть мафия, - откровенничал генерал Суваналиев, имея в виду прежде всего Райыма Матраимова. – Феномен Райыма и криминалитета в том, что везде их люди, даже в силовых структурах, даже среди журналистов. Райымбек Матраимов создал в Кыргызстане мафиозную структуру".

Америку он, собственно, не открыл. Мало для кого к 2020 году оставалось секретом, что Кыргызстаном фактически правит мафия. Но ведь недостаточно просто признать: она есть. Есть мафия – кыргызский "спрут". Есть кыргызский "комиссар Каттани", призванный бороться с этим спрутом – и обязательно победить… Но в случае генерала Суваналиева, видимо, что-то пошло не так. Красивые слова, грамотные, пафосные речи – были. А вот бороться с мафией у него как-то не получилось.

Критиковал он и Камчы Кольбаева: "Коля Киргиз – глава криминалитета. Перед ним все – шестерки. Сегодня идет криминализация, криминал стремится во власть, отправляет своих людей"…

И – замглавы Совбеза Суваналиев призывал как можно скорее начать войну с преступностью. Кого призывал? Уж не себя ли? Ему, занимавшему столь серьезную должность, вроде бы и карты в руки. Кому, как не ему, взять на себе сложную, но почетную миссию освобождения страны от власти организованного криминала? Почему бы Омурбеку Исаковичу не перейти от слов к делу и не разгромить раз и навсегда кольбаевско-матраимовское логово?

"Я никогда не проводил переговоры с ОПГ, я никогда не садился и не сяду с ними за один стол, - то ли клялся, то ли оправдывался перед народом Суваналиев, когда его заподозрили в сомнительных связях. – Я их сажал, если помните".

Не помним! И еще раз спросим: что помешало "комиссару Каттани" в свое время закатать в тюрьму главных кыргызских мафиози?

Были у "Каттани" все возможности подтвердить/оправдать/вернуть себе былую славу лихого борца с мафией. И не пришлось бы сейчас Ташиеву начинать антикриминальную войну практически с нуля. Но увы…

Теперь "Каттани" договорился до того, что "нельзя победить коррупцию силой". А чем же прикажете ее побеждать? Красивыми словами? Просьбами и уговорами? Так, как "боролся" с ней он, генерал Суваналиев?

Явно не ему, слегка уже подзабытому страной и людьми, критиковать сейчас работу ГКНБ и рассказывать, как правильно бороться. Свое генеральское время он упустил. Его работу за него сделали другие – в частности, другой генерал, Камчыбек Ташиев. Был, в общем, генерал Суваналиев – да, видно, весь вышел.