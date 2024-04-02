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Акылбек Жапаров и Эркин Тунияз обсудили совместные проекты

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров встретился с Председателем Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Эркином Туниязом, прибывшего в Кыргызскую Республику с рабочим визитом.

Глава Кабмина отметил успешное продвижение масштабного проекта строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан", добавив, что в феврале текущего года в городе Пекин состоялась трехсторонняя встреча между экспертами наших стран и визит в Кыргызстан делегации "Китайских железных дорог".

В ходе двусторонней встречи были затронуты вопросы деятельности контрольно-пропускных пунктов на кыргызско-китайской государственной границе.

"Мы благодарны за солидарность китайской стороны в вопросе перехода пунктов пропуска "Иркештам" и "Торугарт" на 7-дневный 14-часовой рабочий график до 30 июня 2024 года. Кроме этого, успешно реализовываются проекты по строительству "Моста кыргызско-китайской дружбы" и ленточного конвейера с угольной базой в районе КПП "Иркештам". Особое внимание мы также уделяем открытию нового пункта пропуска "Бедел" и строительству автомобильной дороги "Барскоон-Учтурфан-Аксу". В торгово-экономическом сотрудничестве мы полагаемся на Синьцзян, этот регион Китая является для нас своего рода воротами в вашу страну", - сказал Акылбек Жапаров.

Так, по данным китайской стороны, товарооборот между двумя странами по итогам 2023 года составил 19 млрд 804 млн долларов США, что по сравнению с 2022 годом больше на 30%.

Председатель Кабинета Министров Акылбек Жапаров также сообщил, что в энергетической сфере Кыргызстана определены стратегические проекты, такие как строительство каскада ГЭС на реке Сары-Джаз, "Верхне-Нарынский каскад ГЭС", ГЭС "Камбар-Ата-1", "Суусамыр-Кокомеренский каскад ГЭС" и предложил китайской стороне сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.

Кроме того, в ходе беседы были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере добычи редких металлов, открытия нового авиамаршрута Ош-Кашкар, сотрудничество отечественных банков с Кашкарским сельскохозяйственно-торговым банком и создание совместных коммерческих и индустриальных парков.

"Предлагаю провести очередное 12-е заседание Координационной группы на полях VIII Экономического форума "Иссык-Куль 2024" и выставки товаров стран Шелкового пути. Пользуясь случаем, хотел бы выразить Правительству СУАР признательность за решение о выделении 25 квотных бюджетных мест кыргызским студентам для обучения в ВУЗах Синьцзяна. В целях углубления культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и продвижения эпоса "Манас", предлагаю организацию совместных научных симпозиумов и фестивалей", - предложил Акылбек Жапаров.

В свою очередь Председатель Народного Правительства СУАР Эркин Тунияз поблагодарил кыргызскую сторону за высокую организацию визита китайской делегации в Кыргызстан и выразил готовность к развитию и углублению многопланового двустороннего сотрудничеств между двумя странами. Также он подчеркнул заинтересованность китайской стороны в реализации двусторонних проектов, отметив, что данная встреча будет способствовать укреплению взаимного сотрудничества.

"По всем инициативам и предложениям, высказанным в ходе двусторонних переговоров, мы создадим отдельную конкретную программу и будем тщательно ее прорабатывать. Мы приложим все усилия для реализации достигнутых договоренностей между лидерами двух стран", - заключил Эркин Тунияз.


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URL: https://www.vb.kg/436203
Теги:
Акылбек Жапаров, визит, СУАР, Кыргызстан
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