С центральных улиц города Бишкека уберут маршрутки

В городе Бишкек путем вывода микроавтобусных маршрутов планируется разгрузка центральной части столицы. Об этом сообщает сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, с квадрата ограничивающей улицами Ахунбаева - 7 Апреля (Курманжан Датка) - проспект Чуй – проспект Манаса выведут микроавтобусы, а вместо них на линии будут курсировать автобусы.

Таким образом, первый этап разгрузки центральных улиц города Бишкек планируется с 10 апреля 2024 года. Из столицы будут выведены микроавтобусные маршруты №№ 111, 118, 130, 134, 135, 136 с общим плановым выходом 135 единиц микроавтобусов.

Второй этап стартует с 10 мая 2024 года, будут выведены микроавтобусные маршруты №№138, 163, 192, 202, 207, 220 с общим плановым выходом 159 единиц.

В третьем этапе будут выведены микроавтобусные маршруты №№ 224, 234, 243, 246, 257, 258, 275, МП"УПП" №№150, 143, 131, 117, 112, 101, 164, 179, 185, 201, 211, 223, 227, 230, 240, 250, 252, 260, 285, 295 с общим плановым выходом 589 единиц, который начнется с 1 июня 2024 года.

Отметим, что постепенно в городе Бишкек все микроавтобусы будут полностью заменены автобусами. Водители микроавтобусов имеют возможность перейти водителем муниципального автобуса. При этом необходимо пройти обучение, срок которого зависит от стажа работы. Напомним, заработная плата на сегодняшний максимально доходит до 98 тысяч сомов.

Справка: Вместимость автобусов – 76 человек, микроавтобусов – 12-18 человек. Таким образом, вместимость автобусов в 4 раза больше микроавтобусов.