4 апреля в некоторых районах Бишкека не будет воды

В некоторых районах Бишкека 4 апреля временно будет прекращена подача питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии. По её данным, в районы отключения входят улицы Л. Толстого, Бакаева, Алтымышева, Джунусалиева, Гагарина, Муромская, Циалковского, ул. Т. Фрунзе, ул. Омур, ул. Алыкулова, ул. Ахунбаева, ул. Кок-Жайык, ул. Торугарт, "Рабочий Городок", "Институт Земледелия", ж/м "Ак-Орго", ж/м "Ак-Ордо" (северная часть от ул. Ахунбаева), ж/м "Тенир-Тоо" (ниже ул. Ахунбаева).

Воды не будет с 9:00 до 24:00 часов в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

Отметим, что отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборах: "Гагарина", "Юго-Западный" и на городских водопроводных сетях.

Производственно-эксплуатационное управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации и население заранее запастись питьевой водой