"В 2024 году в КР ожидается рост общего объема сельского хозяйства на 2.8%"

"Согласно прогнозам Министерства экономики и коммерции на 2024 год объем валового внутреннего продукта страны ожидается в сумме 1,4 трлн сомов, а реальный темп роста на уровне 6%. Консолидированный бюджет в 2023 году составил более 575 млрд сомов, а в 2024 году запланирован в размере 600,7 млрд сомов - сообщил председатель Кабинета министров-руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров на агрофоруме, посвященном созданию устойчивого агропромышленного сектора в Кыргызской Республике.

"В 2024 году ожидается увеличение общего объема выпуска продукции сельского хозяйства на 2,8% за счет роста в растениеводстве на 2,7%, животноводстве на 2,2%. Особенно важно обеспечить стабильность цен на продукты питания, чтобы защитить наших граждан от нестабильности на мировых рынках и обеспечить доступность качественных продуктов по приемлемым ценам", - сказал Жапаров.

Согласно заявлению, к 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области по линии Министерства сельского хозяйства ожидается открытие 11 МТС по всей стране, запуск 16 крупных инфраструктурных объектов, запуск торгово-логистических центров в Ошской и Чуйской областях, запуск предприятия по производству фруктовой продукции в виде консервированных джемов в Чуйской области, расширение сетей по торгово-логистическим направлениям, такие как "Кыргыз продукт" в Московском районе Чуйской области и другие проекты.