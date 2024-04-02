Погода
$ 89.45 - 89.87
€ 96.15 - 97.15

"Вода и зеленая энергетика должны стать объединяющими факторами в ЦА"

269  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вода и зеленая энергетика могут и должны стать объединяющими факторами в Центральной Азии для обеспечения устойчивого развития всех государств региона. Об этом заявил Акылбек Жапаров в своем выступлении на агрофоруме по устойчивому развитию сельского хозяйства в Бишкеке

По его словам, Центральная Азия - крупный и динамичный регион, обладающий водными и богатыми разнообразными природными ресурсами.

"По расчетам специалистов, в 2050 году население ЦА увеличится на 27%, спрос на продовольствие на 35% и потребление питьевой воды на 50%.

Для раскрытия потенциала региона важно преодоление других вызовов, таких как отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость, низкий уровень доступа к финансовым инструментам, а также влияние климатических изменений", - сказал Жапаров.

Как он отметил, на долю стран, находящихся у истоков крупных рек, приходится 80,7% общего водостока региона.

"Однако водные и продовольственные ресурсы региона распределены несбалансированно и доступ к ним неравномерен. В ряде случаев имеется недостаток физической инфраструктуры, и по мере износа действующие устаревшие системы утрачивают надежность и эффективность.

В некоторых местах система не способна обеспечить нужды населения продовольствием в определенные периоды года, в то время как в других местах людям не достается вода в требуемых объемах для питья и ирригации", - добавил глава кабмина.

В этой связи, продолжил он, вода и зеленая энергетика могут и должны стать объединяющими факторами в Центральной Азии для обеспечения устойчивого развития всех государств региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/436210
Теги:
Акылбек Жапаров, вода, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  