"Вода и зеленая энергетика должны стать объединяющими факторами в ЦА"

Вода и зеленая энергетика могут и должны стать объединяющими факторами в Центральной Азии для обеспечения устойчивого развития всех государств региона. Об этом заявил Акылбек Жапаров в своем выступлении на агрофоруме по устойчивому развитию сельского хозяйства в Бишкеке

По его словам, Центральная Азия - крупный и динамичный регион, обладающий водными и богатыми разнообразными природными ресурсами.

"По расчетам специалистов, в 2050 году население ЦА увеличится на 27%, спрос на продовольствие на 35% и потребление питьевой воды на 50%.

Для раскрытия потенциала региона важно преодоление других вызовов, таких как отсутствие выхода к морю, ресурсная зависимость, низкий уровень доступа к финансовым инструментам, а также влияние климатических изменений", - сказал Жапаров.

Как он отметил, на долю стран, находящихся у истоков крупных рек, приходится 80,7% общего водостока региона.

"Однако водные и продовольственные ресурсы региона распределены несбалансированно и доступ к ним неравномерен. В ряде случаев имеется недостаток физической инфраструктуры, и по мере износа действующие устаревшие системы утрачивают надежность и эффективность.

В некоторых местах система не способна обеспечить нужды населения продовольствием в определенные периоды года, в то время как в других местах людям не достается вода в требуемых объемах для питья и ирригации", - добавил глава кабмина.

В этой связи, продолжил он, вода и зеленая энергетика могут и должны стать объединяющими факторами в Центральной Азии для обеспечения устойчивого развития всех государств региона.