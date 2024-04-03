Для модернизации ирригационных систем Кыргызстана требуется 80 млрд сомов

Для модернизации системы ирригации Кыргызстану необходимо привлечь 80 млрд сомов - сообщил министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев в ходе "Агрофорума-2024".

Инвесторам, донорскому сообществу, послам различных стран он рассказал вызовах, с которыми сталкивается агропромышленный сектор Кыргызстана, а также о потребностях страны для решения соответствующих задач.

"Основной проблемой сельского хозяйства является недостаток осадков и поливной воды в период вегетации. В агросекторе используются слишком устаревшие технологии и методы: износ внутрихозяйственных сетей составил уже 70%, межхозяйственных сетей – 40%.

Кыргызстану необходимо привлечение около 80 млрд сомов инвестиций на модернизацию системы ирригации. Инвесторов также нужно привлекать для освоения неиспользуемых земель, внедрения современных технологий в горных экосистемах", – сказал Торобаев

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В заключение министр отметил, что большим вызовом для КР также является низкая производительность сельхозпродукции.